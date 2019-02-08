«Лацио» благодаря голу Кайседо обыграл «Эмполи»

«Лацио» обыграл «Эмполи» в матче 23-го тура Серии А. Римляне набирают 38 очков и перемещаются на 4-е место в таблице. У «Эмполи» остается 18 пунктов (17-я строчка).
Рим, стадион «Олимпико».
«Лацио» - «Эмполи» - 1:0 (1:0)
Гол: Кайседо 42 (пенальти)
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Раду, Баштуш, Бериша (Бадель 78), Милинкович-Савич (Катальди 58), Лейва, Лулич, Ромуло, Кайседо (Нету 85), Корреа
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Эмполи»: Проведел, Сильвестре, Делль'Орко, Весели, Паскуаль (Мчедлидзе 90+1), Ди Лоренцо, Беннасер, Траоре (Аква 71), Крунич, Капуто, Фариас (Оберлин 52)
Главный тренер: Якини Джузеппе.
Предупреждение: Аква 90+1.
Судья: Чиффи Даниэле.
В прошлом туре «Лацио» с таким же счетом победил «Фрозиноне», а единственный мяч также забил Фелипе Кайседо.
Кайседо раскрылся, тащит команду на нужные рельсы💪💪💪💪
Кайседо раскрылся, тащит команду на нужные рельсы💪💪💪💪
С победой.
С победой.