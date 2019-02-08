«Лацио» благодаря голу Кайседо обыграл «Эмполи»

сегодня, 00:24

«Лацио» обыграл «Эмполи» в матче 23-го тура Серии А. Римляне набирают 38 очков и перемещаются на 4-е место в таблице. У «Эмполи» остается 18 пунктов (17-я строчка).

Рим, стадион «Олимпико».

«Лацио» - «Эмполи» - 1:0 (1:0)

Гол: Кайседо 42 (пенальти)

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Раду, Баштуш, Бериша (Бадель 78), Милинкович-Савич (Катальди 58), Лейва, Лулич, Ромуло, Кайседо (Нету 85), Корреа

Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Эмполи»: Проведел, Сильвестре, Делль'Орко, Весели, Паскуаль (Мчедлидзе 90+1), Ди Лоренцо, Беннасер, Траоре (Аква 71), Крунич, Капуто, Фариас (Оберлин 52)

Главный тренер: Якини Джузеппе.

Предупреждение: Аква 90+1.

Судья: Чиффи Даниэле.

В прошлом туре «Лацио» с таким же счетом победил «Фрозиноне», а единственный мяч также забил Фелипе Кайседо.