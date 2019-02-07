«Енисей» и «Сочи» забили шесть голов на двоих

«Енисей» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче.
Белек, Турция
«Енисей» - «Сочи» 3:3 (1:1)
Голы: Савичев 26, Барсов 41, Обольский 58, Комков 65 (пен), Бахтияров 77, Кутьин 86
«Енисей»: Филиппов, Занев, Гаджибеков, Кичин, Ятченко, Данченко, Огуде, Семакин, Савичев, Торбинский, Соболев.
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.
«Сочи»: Заболотный, Калугин, Юрганов, Бычков, Почивалин, Песегов, Казаев, Померко, Бурмистров, Барсов, Касаев.
Главный тренер: Точилин Александр.
Недавно «Енисей» сыграл вничью с «Войводиной».
Чего ему и желаю.
Чего ему и желаю.
Вратарём в "Сочи" на полставки подрабатывает....
Вратарём в "Сочи" на полставки подрабатывает....