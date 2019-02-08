Семья Салы: «Теперь мы можем оплакивать нашего сына»

Семья погибшего футболиста Эмилиано Салы обратилась к общественности, поблагодарив всех неравнодушных людей за поддержку. Напомним, минувшей ночью стало известно, что поднятое со дна Ла-Манша тело принадлежит футболисту.
Мы поблагодарим вас за знаки внимания и поддержку в самый болезненный момент нашей жизни.
Весь мир собрался, чтобы помочь в наших поисках, это неоценимая помощь. Благодаря вам теперь мы можем оплакивать нашего сына, нашего брата.
В эту пятницу наши мысли с Дэвидом Ибботсоном [пропавший пилот самолета - прим.] и его семьей. Надеемся, что власти сделают всё возможное, чтобы его найти.
Дайте ссылочку на прямую,чтоб обратиться непосредственно к пострадавшим.
Язык тут не проблема,Гугл жив.
Дайте ссылочку на прямую,чтоб обратиться непосредственно к пострадавшим.
Язык тут не проблема,Гугл жив.