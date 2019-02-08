Фабрегас: «Надеюсь, Азар останется в „Челси“, но он всегда хотел в „Реал“»

Сеск Фабрегас, бывший одноклубник полузащитника «Челси» Эдена Азара, высказался относительно будущего 28-летнего бельгийца.

Давайте посмотрим, какое решение он примет. У него ещё полтора года контракта с «Челси», он счастлив в этом клубе, как и его семья в Лондоне.

Но Азару нравится «Реал», и он всегда об этом говорил.

Надеюсь, он продлит свой контракт с «Челси», но если нет, то будет заканчивать свою карьеру в «Реале».