Де Зерби: «„Сассуоло“ всегда должен проявлять инициативу»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Зерби поделился мыслями накануне матча 23-го тура Серии А против «Ювентуса».

Мы будем бороться с чемпионами Италии, с самой сильной командой страны. Но мы все равно должны сосредоточиться на собственных сильных сторонах. Мы обязаны не допускать ошибок.

«Сассуоло» всегда должен проявлять инициативу и играть с мужеством, радостью и позитивом. Я вижу, что хороший футбол - верный путь к результатам.