Наингголан: «Я хочу отплатить „Интеру“, внеся свой вклад»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан рассказал о своей физической форме.
Я стараюсь изо всех сил. Сезон начался не очень здорово, так как я за все это время еще не был готов на 100 процентов.
У меня были некоторые проблемы, которые не имели ничего общего с футболом.
Мы заключили с «Интером» договор и теперь работаем вместе. Детали останутся в раздевалке. Я знаю, что допустил несколько ошибок.
Мы разработали специальный план. Мне близок этот клуб, и теперь я хочу отплатить «Интеру», внеся свой вклад.
Лучше курить, чем с мужиками чпокаться как это делают игроки пургентуса. Ха ха.
Лучше курить, чем с мужиками чпокаться как это делают игроки пургентуса. Ха ха.
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Именно так и надо китайский "проект" доить.
Красава Раджа. Не скрывая, кладет на клуб)
Именно так и надо китайский "проект" доить.
Красава Раджа. Не скрывая, кладет на клуб)