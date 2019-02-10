Наингголан: «Я хочу отплатить „Интеру“, внеся свой вклад»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан рассказал о своей физической форме.

Я стараюсь изо всех сил. Сезон начался не очень здорово, так как я за все это время еще не был готов на 100 процентов.

У меня были некоторые проблемы, которые не имели ничего общего с футболом.

Мы заключили с «Интером» договор и теперь работаем вместе. Детали останутся в раздевалке. Я знаю, что допустил несколько ошибок.

Мы разработали специальный план. Мне близок этот клуб, и теперь я хочу отплатить «Интеру», внеся свой вклад.