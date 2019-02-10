«Атлетик» - «Барселона»: стартовые составы

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Ньюкасл 1.67 3.65 5.5
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Леванте 2.05 3.4 3.65
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 2 3.4 3.5
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.4 1.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей -:- Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 2.45 2.9 3
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто -:- Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра -:- Логотип футбольный клуб КильмесКильмес - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо -:- Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.57 3.8 5.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.35 3.1 3
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 4’ Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 0:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
00:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида -:- Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.2 3.05 3.6
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10 4.5 1.33
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.7 2.9 2.75
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.65 4 5
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 4’ Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас -:- Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон -:- Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
02:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборг - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна -:- Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 1.95 3.6 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 2.15 3.1 3.4
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 2 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб МуромМуром - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 1.65 3.5 5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 1.75 3.5 4.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 3.35 3.45 2.05
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 1.9 3.1 4.5
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«Атлетик» - «Барселона»: стартовые составы

вчера, 22:01
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Барселоны» на матч 23-го тура чемпионата Испании.

«Атлетик»: Эррерин, Де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага, Эчебаррия, Дани Гарсия, Сусаета, Гарсия, Берчиче, Уильямс

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Роберто, Видаль, Бускетс, Ракитич, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Реал» одержал победу в мадридском дерби.

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Все комментарии
3ton
3ton
   269 / 801
вчера в 22:36
Жаль ,что Малкома нет .
После такой игры с Реалом , стоило и дать сыгать с Бильбао.
Месси мог бы отдохнуть к ответке в Мадриде .
Жду выхода Дембеле во втором тайме .
Победа ИЗИ 😄

ПЫСЫ:Вальверде себе не изменяет - ротация )))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   152 / 801
вчера в 22:30
Игра будет равной но победит Барселона
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   83 / 801
вчера в 22:29
Малком работает на поле за двоих но его трусливый Вальверде не выпускает,без него проиграли бы Реалу.
Abverin
Abverin
   233 / 801
вчера в 22:29
Атлетику удачи!
Брулин
Брулин ответил Летучий-Голландец.
   193 / 801
вчера в 22:27
Почти идеальный состав) Не хватает только Артура и Дембеле.. Удачи каталонцам!
Альби тоже
Брулин
Брулин
   193 / 801
вчера в 22:27
ну Малком не заслужил шоле выйти сегодня?
Apsny
Apsny
   80 / 801
вчера в 22:19
Какой предсказуемый этот Валверде.
Sergey Z
Sergey Z
   47 / 801
вчера в 22:14
Интересной игры!!!
BARCDJIN
BARCDJIN
   187 / 801
вчера в 22:13
Хороший состав ..Праздник футбола ожидает нас..Вамос Барса!
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   507 / 801
вчера в 22:05
Удачи Баски!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   65 / 801
вчера в 22:05
Почти идеальный состав)
Не хватает только Артура и Дембеле..
Удачи каталонцам!
волгoдoн
волгoдoн
   25 / 801
вчера в 22:03
Нормалёк. Состав на победу. Для закрепления на лавке ждет черный дембель)
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