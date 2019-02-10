«Атлетик» - «Барселона»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Барселоны» на матч 23-го тура чемпионата Испании.
«Атлетик»: Эррерин, Де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага, Эчебаррия, Дани Гарсия, Сусаета, Гарсия, Берчиче, Уильямс
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Роберто, Видаль, Бускетс, Ракитич, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Реал» одержал победу в мадридском дерби.
После такой игры с Реалом , стоило и дать сыгать с Бильбао.
Месси мог бы отдохнуть к ответке в Мадриде .
Жду выхода Дембеле во втором тайме .
Победа ИЗИ 😄
ПЫСЫ:Вальверде себе не изменяет - ротация )))
После такой игры с Реалом , стоило и дать сыгать с Бильбао.
Месси мог бы отдохнуть к ответке в Мадриде .
Жду выхода Дембеле во втором тайме .
Победа ИЗИ 😄
ПЫСЫ:Вальверде себе не изменяет - ротация )))
Не хватает только Артура и Дембеле..
Удачи каталонцам!
Не хватает только Артура и Дембеле..
Удачи каталонцам!