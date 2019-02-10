Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Лестер».
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Роуз, Уинкс, Сиссоко, Скипп, Эриксен, Сон, Льоренте.
«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Менди, Тилеманс, Мэддисон, Грэй, Барнс, Геззаль.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В другой игре тура «Ливерпуль» разгромил «Борнмут».
"«Тоттенхэм» - «Лестер»: стартовые составы".... не нужной информацией о Ливерпадали ?
"«Тоттенхэм» - «Лестер»: стартовые составы".... не нужной информацией о Ливерпадали ?