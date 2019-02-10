«Барселона» огласила заявку на матч с «Атлетиком»

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Стала известна заявка «Барселоны» на матч 23-го тура Ла Лиги против «Атлетика». Есть шанс, что на поле выйдет аргентинец Лионель Месси, который еще полностью не восстановился после последней травмы.

Полный состав каталонцев выглядит так: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Ленгле, Мурильо, Боатенг, Роберто, Аленья, Видаль, Вермален, Миранда, Пенья.