«Барселона» огласила заявку на матч с «Атлетиком»

Стала известна заявка «Барселоны» на матч 23-го тура Ла Лиги против «Атлетика». Есть шанс, что на поле выйдет аргентинец Лионель Месси, который еще полностью не восстановился после последней травмы.
Полный состав каталонцев выглядит так: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Ленгле, Мурильо, Боатенг, Роберто, Аленья, Видаль, Вермален, Миранда, Пенья.
Это типа для того, чтоб потом говорить, что он с травмой играл, ну вдруг потеряет очки?!
Если травмирован, зачем вообще играть???
Это типа для того, чтоб потом говорить, что он с травмой играл, ну вдруг потеряет очки?!
Если травмирован, зачем вообще играть???