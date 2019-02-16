|Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд
|1
|X
|2
|15:30
|Матч завершен
|Брайтон энд Хоув
|2:1
|Дерби Каунти
|18:00
|Закончился первый тайм
|Уимблдон
|0:1
|Миллуолл
|20:30
|сегодня
|Ньюпорт Каунти
|-:-
|Манчестер Сити
|Испания. Примера 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Сельта
|1:4
|Леванте
|18:15
|Закончился первый тайм
|Райо Вальекано
|0:0
|Атлетико М
|20:30
|сегодня
|Реал Сосьедад
|-:-
|Леганес
|22:45
|сегодня
|Барселона
|-:-
|Вальядолид
|Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Кальяри
|-:-
|Парма
|22:30
|сегодня
|Аталанта
|-:-
|Милан
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:30
|73’
|Штутгарт
|1:2
|РБ Лейпциг
|17:30
|72’
|Хоффенхайм
|2:0
|Ганновер-96
|17:30
|75’
|Шальке-04
|0:0
|Фрайбург
|17:30
|74’
|Вольфсбург
|2:0
|Майнц
|20:30
|сегодня
|Герта
|-:-
|Вердер
|Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|19:00
|3’
|Марсель
|0:0
|Амьен
|22:00
|сегодня
|Монако
|-:-
|Нант
|22:00
|сегодня
|Анже
|-:-
|Ницца
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|11:50
|Матч завершен
|Аделаида Юн
|1:3
|Вестерн Сидней
|14:00
|Матч завершен
|Перт Глори
|4:0
|Брисбен Роар
|Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Кешля
|2:1
|Сумгаит
|16:30
|Матч завершен
|Зира
|0:0
|Нефтчи
|Албания. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Бюлис
|-:-
|Томори Берат
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Буррели
|5:2
|Велечику Коплик
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Эльбасани
|1:1
|Поградеси
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Шенколли
|1:0
|Ежени Шиак
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Вора
|1:6
|Влажния
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Фуше-Круже
|0:0
|Беселижа
|16:00
|Матч завершен
|Кораби Пешкопия
|1:0
|Динамо Тр
|16:00
|сегодня
|Люшня
|-:-
|Беса
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Турбина Церрик
|1:2
|Эгнация Рогожина
|16:00
|Матч завершен
|Аполония Фьер
|0:1
|Орикум
|-
|-
|-
|Англия. Лига Два 2018/2019, 33 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Ноттс Каунти
|1:0
|Мэнсфилд Таун
|-
|-
|-
|18:00
|Закончился первый тайм
|Форест Грин
|2:0
|Йовил
|18:00
|Закончился первый тайм
|Эксетер Сити
|0:0
|Бери
|-
|-
|-
|18:00
|Закончился первый тайм
|Карлайл Юнайтед
|1:1
|МК Донс
|18:00
|Закончился первый тайм
|Порт Вейл
|0:0
|Моркамб
|18:00
|Закончился первый тайм
|Кэмбридж Юнайтед
|0:0
|Транмер
|18:00
|Закончился первый тайм
|Олдхэм
|1:0
|Крю Александра
|18:00
|Закончился первый тайм
|Нортгемптон Таун
|0:0
|Кроули Таун
|18:00
|Матч перенесен
|Ньюпорт Каунти
|-:-
|Суиндон Таун
|-
|-
|-
|18:00
|Закончился первый тайм
|Маклсфилд Таун
|1:0
|Колчестер Юнайтед
|-
|-
|-
|18:00
|Закончился первый тайм
|Линкольн Сити
|0:0
|Стивенидж Боро
|18:00
|Закончился первый тайм
|Гримсби
|1:0
|Челтенхэм
|Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур
|1
|X
|2
|15:30
|Матч завершен
|Саутенд Юнайтед
|3:3
|Портсмут
|18:00
|Закончился первый тайм
|Чарльтон
|0:0
|Блэкпул
|18:00
|Закончился первый тайм
|Брэдфорд Сити
|0:0
|Плимут Аргайл
|18:00
|Закончился первый тайм
|Барнсли
|1:0
|Уикомб Уондерерс
|18:00
|Закончился первый тайм
|Шрюсбери Таун
|1:1
|Бёртон Альбион
|18:00
|Закончился первый тайм
|Оксфорд Юнайтед
|0:0
|Питерборо
|18:00
|Закончился первый тайм
|Джиллингем
|1:0
|Сканторп Юн
|18:00
|Закончился первый тайм
|Флитвуд
|0:1
|Лутон Таун
|18:00
|Закончился первый тайм
|Ковентри Сити
|2:0
|Уолсолл
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур
|1
|X
|2
|03:00
|Матч перенесен
|Суонси Сити
|-:-
|Брентфорд
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Ротерхэм
|2:2
|Шеффилд Уэнсдей
|18:00
|Закончился первый тайм
|Шеффилд Юн
|3:0
|Рединг
|18:00
|Закончился первый тайм
|Престон
|0:0
|Ноттингем Форест
|18:00
|Закончился первый тайм
|Ипсвич Таун
|0:1
|Сток Сити
|18:00
|Закончился первый тайм
|Болтон
|0:3
|Норвич Сити
|18:00
|Закончился первый тайм
|Астон Вилла
|0:2
|Вест Бромвич
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Велес Сарсфилд
|1:1
|Колон
|01:00
|Матч завершен
|Унион СФ
|3:0
|Атлетико Тукуман
|03:10
|Матч завершен
|Сан-Мартин Тукуман
|0:0
|Бельграно
|23:10
|сегодня
|Сан-Лоренсо
|-:-
|Ньюэллс Олд Бойз
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Дефенсорес Унидос
|-:-
|Олл Бойз
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Альмиранте Браун
|-:-
|Атлетико Феникс
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|04:00
|Матч завершен
|Централ Кордоба
|1:0
|Вилла Далмине
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Нуэва Чикаго
|-:-
|Сантамарина
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Лос Андес
|-:-
|Агропекуарио
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Браун де Адроге
|-:-
|Темперлей
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Ферро Каррил Оэсте
|-:-
|Институто
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Экскурсионистас
|-:-
|Спортиво Итальяно
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Лухан
|-:-
|Генерал Ламадрид
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Мерло
|-:-
|Аргентино Кульмес
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Эль Порвенир
|-:-
|Депортиво Арменио
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Централ Кордоба
|-:-
|Сан Мартин Бурзако
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Кортрейк
|-:-
|Шарлеруа
|22:00
|сегодня
|Зюлте-Варегем
|-:-
|Сент-Трюйден
|22:00
|сегодня
|Остенде
|-:-
|Эйпен
|22:30
|сегодня
|Ваасланд-Беверен
|-:-
|Гент
|Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур
|1
|X
|2
|19:00
|1’
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Вестерло
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Юнион Сент-Жиллуаз
|-:-
|Руселаре
|-
|-
|-
|Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|13:30
|Матч завершен
|Ботев Вр
|1:0
|Витоша Бис
|16:00
|Матч завершен
|Черно Море
|2:0
|ЦСКА Сф
|18:30
|34’
|Ботев Пл
|1:0
|Славия Соф
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Пелотас
|-:-
|Айморе
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Томбенсе
|-:-
|Вила-Нова
|Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Дебрецен
|2:1
|Ференцварош
|19:00
|3’
|Кишварда
|0:0
|Пакш
|19:00
|2’
|Холодаш
|0:0
|МЖСЕ
|-
|-
|-
|19:00
|3’
|Дьошдьер
|0:0
|Гонвед
|19:00
|2’
|Пушкаш
|0:0
|Уйпешт
|21:30
|сегодня
|МТК
|-:-
|Види
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Депортиво А
|-:-
|Льянерос
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Атлетико В
|-:-
|Депортиво Гуайра
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Санкт-Паули
|1:2
|Эрцгебирге
|15:00
|Матч завершен
|Ингольштадт
|2:1
|Бохум
|15:00
|Матч завершен
|Дуйсбург
|2:3
|Унион
|15:00
|Матч завершен
|Хайденхайм
|2:2
|Гамбург
|Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Меппен
|3:0
|Энерги
|16:00
|Матч завершен
|Карлсруэ
|0:1
|Кайзерслаутерн
|16:00
|Матч завершен
|Халлешер
|0:0
|ШФ Лотте
|16:00
|Матч завершен
|Пройcсен Мюнстер
|0:0
|Оснабрюк
|16:00
|Матч завершен
|Сонненхоф Грос
|3:2
|Юрдинген
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Фортуна К
|1:3
|Айнтрахт Бр
|Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Панатинаикос
|-:-
|Астерас
|20:30
|сегодня
|ПАС
|-:-
|Атромитос
|Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|18:00
|47’
|Нордшелланд
|1:0
|Хобро
|Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Исмаили
|3:2
|Ногум
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Эль-Харби
|-:-
|Аль-Ахли
|-
|-
|-
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Хапоэль Р
|0:0
|Хапоэль ТА
|19:00
|4’
|Ашдод
|0:0
|Бней Сахнин
|19:15
|сегодня
|Бней-Иегуда
|-:-
|Хапоэль Хф
|21:30
|сегодня
|Маккаби ТА
|-:-
|Хапоэль Ир
|Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|11:30
|Матч завершен
|Айзавл
|1:2
|Мохун Баган
|-
|-
|-
|14:30
|Матч завершен
|Гокулам
|1:1
|Индиан Эрроуз
|-
|-
|-
|Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|18:00
|48’
|Депортиво
|0:0
|Химнастик
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Сарагоса
|-:-
|Альбасете
|20:00
|сегодня
|Эльче
|-:-
|Эстремадура
|22:00
|сегодня
|Реал О
|-:-
|Алькоркон
|22:30
|сегодня
|Кадис
|-:-
|Тенерифе
|Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Карпи
|0:1
|Перуджа
|17:00
|Матч завершен
|Падова
|1:1
|Фоджа
|17:00
|Матч завершен
|Беневенто
|1:0
|Читтаделла
|20:00
|сегодня
|Асколи Пиккио
|-:-
|Салернитана
|Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|16:45
|Матч завершен
|Аль-Духаиль
|1:0
|Аль-Сайлия
|19:10
|сегодня
|Аль-Садд
|-:-
|Аль-Кхор
|-
|-
|-
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|ПАЕЕК
|-:-
|Акритас Члоракас
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Омония ФК Арадиппу
|-:-
|Арис
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Онисилос
|-:-
|Кармиотисса
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|АЕ Закакиу
|-:-
|АСИЛ Лиси
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|МЕАП Нису
|-:-
|Олимпиакос Н
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Айя-Напа
|-:-
|Той Лакатамиас
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|18:00
|Закончился первый тайм
|АПОЭЛ
|0:0
|АЕК
|19:00
|2’
|Эносис
|0:0
|Пафос
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Алки Ор
|-:-
|Аполлон
|Колумбия. Примера А 2019, 5 тур
|1
|X
|2
|23:15
|сегодня
|Мильонариос
|-:-
|Атлет.Уила
|-
|-
|-
|Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Молоудиа Уджда
|2:1
|Кавкаб
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Атлетик Тет
|1:1
|Иттихад Тан
|-
|-
|-
|19:00
|4’
|Шабаб Риф Хосейма
|0:0
|Хурибга
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|Матч отменен
|Кайзерслаутерн II
|-:-
|Нествед
|-
|-
|-
|13:00
|Матч завершен
|Скалица
|0:0
|Брно
|-
|-
|-
|13:00
|Матч завершен
|Высочина
|4:0
|Влашим
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Ньюкасл
|1:1
|ЦСКА
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Гомель
|3:2
|ЮА-Строй
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Ранхейм
|2:3
|Кристиансунд
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Хельсингборг
|3:1
|Треллеборг ФФ
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Адмира
|2:0
|ФАК Тим фюр Вена
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Лиферинг
|1:5
|Ваккер
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Заря
|0:0
|Шахтер Кр
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Штурм
|1:1
|Домжале
|17:00
|Матч завершен
|Рубин
|0:1
|Оренбург
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Гамбург
|-:-
|Виборг
|-
|-
|-
|17:00
|90’
|Рейндорф
|2:3
|Балинген
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Маттерсбург
|1:2
|Аустрия Кл
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Вольфсберг
|-:-
|Целе
|-
|-
|-
|18:30
|25’
|Стабек
|1:0
|Стреммен
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Кальмар
|-:-
|Динамо Брест
|-
|-
|-
|19:00
|3’
|Русенборг
|1:0
|Сундсвалль
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 7 тур
|1
|X
|2
|04:00
|Матч завершен
|Монаркас
|2:3
|Монтеррей
|-
|-
|-
|06:00
|Матч завершен
|Пуэбла
|1:1
|Пачука
|-
|-
|-
|06:06
|Матч завершен
|Тихуана
|3:0
|Веракрус
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|АЗ
|-:-
|Венло
|21:45
|сегодня
|Хераклес
|-:-
|Фортуна Сд
|21:45
|сегодня
|Херенвен
|-:-
|ПСВ
|22:45
|сегодня
|Витесс
|-:-
|Виллем II
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|01:30
|Матч завершен
|Спортиво Лукеньо
|0:2
|Гуарани Асун
|-
|-
|-
|Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:30
|71’
|Ягеллония
|0:0
|Висла Пл
|20:00
|сегодня
|Заглебие Сосновец
|-:-
|Арка
|22:30
|сегодня
|Корона
|-:-
|Лехия
|Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|18:30
|33’
|Насионал Ф
|1:0
|Фейренсе
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Витория Гимараеш
|-:-
|Портимоненси
|23:30
|сегодня
|Порту
|-:-
|Витория Сетубал
|Португалия. Сегунда 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Варзим
|0:1
|Бенфика-2
|18:00
|Закончился первый тайм
|Кова-да-Пиедади
|1:0
|Пенафиел
|20:00
|сегодня
|Фамаликао
|-:-
|Академико Визеу
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Херманштадт
|0:1
|Университатя Кр
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Клуж
|-:-
|Астра
|Сербия. Суперлига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Бачка Паланка
|0:3
|Партизан
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Мачва Ш
|0:1
|Младост Луч
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Пролетер Нови Сад
|0:0
|Радник Сур
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Раднички Ниш
|2:0
|Чукарички
|-
|-
|-
|18:00
|Закончился первый тайм
|Црвена Звезда
|2:0
|Войводина
|-
|-
|-
|Словакия. Первая лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Жилина
|1:1
|Спартак Тр
|16:00
|Матч завершен
|Тренчин
|3:0
|Сеница
|16:00
|Матч завершен
|Ружомберок
|4:0
|ВиОн
|16:00
|Матч завершен
|Нитра
|1:3
|Подбрезова
|16:00
|Матч завершен
|Земплин Михаловце
|1:0
|Серед
|18:00
|Закончился первый тайм
|ДАК 1904
|0:0
|Слован Бр
|Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|13:30
|Матч завершен
|Хатайспор
|1:1
|Адана Демирспор
|13:30
|Матч завершен
|Умраниеспор
|2:0
|Баликесирспор
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Алтай
|1:0
|Болуспор
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|13:30
|Матч завершен
|Акхисар Бел
|0:0
|Анкарагюджю
|16:00
|Матч завершен
|Бурсаспор
|0:2
|Ризеспор
|19:00
|2’
|Фенербахче
|0:0
|Коньяспор
|Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Рутин Таун
|-:-
|Бакли Таун
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Гресфорд Атлетик
|-:-
|Холивелл
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Лланрхэдр
|-:-
|Пенринкоч
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Портмадог
|-:-
|Холихед Хотспур
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Гилсфилд
|-:-
|Эйрбас
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Флинт Таун Юнайтед
|-:-
|Рил
|-
|-
|-
|Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|17:30
|70’
|ТНС
|2:1
|Барри Таун
|17:30
|75’
|Ньютаун
|2:2
|Кайрнарфон Таун
|-
|-
|-
|17:30
|72’
|Кардифф МЮ
|2:0
|Лландудно
|-
|-
|-
|Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Сошо
|-:-
|Ланс
|Хорватия. Первая лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Риека
|0:0
|Хайдук
|19:30
|сегодня
|Горица
|-:-
|Интер
|-
|-
|-
|Чехия. Первая лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Пршибрам
|3:2
|Фастав
|17:00
|Матч завершен
|Богемианс 1905
|0:1
|Сигма
|17:00
|Матч завершен
|Словацко
|2:0
|Карвина
|19:00
|1’
|Баник О
|0:0
|Слован Л
|Чили. Примера дивизион 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Унион ЛК
|2:0
|Палестино
|02:30
|Матч завершен
|Кокимбо Унидо
|1:2
|Унив. Католика
|-
|-
|-
|18:00
|Закончился первый тайм
|Депортес
|0:0
|Курико Унидо
|Чили. Примера B 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Барнечеа
|2:0
|Унион
|-
|-
|-
|Швейцария. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Санкт-Галлен
|-:-
|Тун
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Люцерн
|-:-
|Лугано
|-
|-
|-
|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|18:00
|Закончился первый тайм
|Рейнджерс
|0:0
|Сент-Джонстон
|-
|-
|-
|18:00
|Закончился первый тайм
|Ливингстон
|1:0
|Данди
|-
|-
|-
|18:00
|Закончился первый тайм
|Абердин
|1:1
|Ст Миррен
|-
|-
|-
|18:00
|Закончился первый тайм
|Хиберниан
|2:0
|Гамильтон
|-
|-
|-