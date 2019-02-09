«Спартак» проведет товарищеский матч с «Оренбургом»

сегодня, 15:17

«Оренбург» сообщил о расписании товарищеских матчей во время своего третьего сбора в турецком Белеке, который пройдет с 11 по 22 февраля. Во время него у команды запланированы четыре контрольных матча.

13 февраля «Оренбург» сыграет с грузинским «Сиони», 16 февраля - с «Рубином», 19 февраля - с московским «Спартаком», а 20 февраля - со «Спартаком» из Юрмалы.