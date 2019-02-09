«Спартак» проведет товарищеский матч с «Оренбургом»

«Оренбург» сообщил о расписании товарищеских матчей во время своего третьего сбора в турецком Белеке, который пройдет с 11 по 22 февраля. Во время него у команды запланированы четыре контрольных матча.
13 февраля «Оренбург» сыграет с грузинским «Сиони», 16 февраля - с «Рубином», 19 февраля - с московским «Спартаком», а 20 февраля - со «Спартаком» из Юрмалы.
Так что готовьтесь, танкисты...
Так что готовьтесь, танкисты...
https://youtu.be/ZQ8uxPqR39c
У коней только Дед да Ванька спартач остались.
У коней только Дед да Ванька спартач остались.
Заголовок должен быть "Оренбург проведет товарищеский матч с пищевиком", а не наоборот!
Заголовок должен быть "Оренбург проведет товарищеский матч с пищевиком", а не наоборот!