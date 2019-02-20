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«Ливерпуль» и «Бавария» счет не открыли

сегодня, 00:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Бавария» сыграли вничью.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд».

«Ливерпуль» - «Бавария» - 0:0

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Фабиньо, Матип, Александер-Арнольд, Кейта (Милнер 76), Хендерсон, Вейналдум, Мане, Роберто Фирмино (Ориги 77), Салах.
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Бавария»: Нойер, Алаба, Хуммельс, Зюле, Киммих, Хамес Родригес (Санчеш 87), Мартинес, Алькантара, Коман (Рибери 82), Левандовски, Гнабри (Рафинья 90+1).
Главный тренер: Ковач Нико.

Предупреждения: Киммих 27, Хендерсон 55

Судья: Рокки Джанлука.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В параллельной игре «Лион» и «Барселона» тоже сыграли вничью.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
   65 / 818
сегодня в 01:35
Уже не помню когда немцы играли автобусом.Возможно у них и есть проблемы с составом,но надеялся на рубку на встречных курсах.Атака Ливера сегодня лажала по полной.Всё по прежнему фифти-фифти,только если гансы будут всё таки играть ....
Martini_1987
Martini_1987 ответил NAZAR 007
   52 / 818
сегодня в 01:34
Угловые-для второго этажа, вот этого вам как раз и надо опасаться ) Ковач всяко увидел, что у вас хромает верх, на это может и упереть ) Кстати, даже не сомневаюсь, что рвать когти с первых минут Бавария не будет сейчас , это не команда Юппа или Оттмара, которой было по фиг, что сразу начинали с места в карьер, Ковач будет выгадывать, как выгоднее пройти )
Само собой, Клопп тоже не дурак, так что шахматы нам обеспечены))
Martini_1987
Martini_1987
   52 / 818
сегодня в 01:32
Всё-таки не хватает Ливерпулю игрока уровня Коута, который бы мог точно завершить атаку из-за пределов штрафной
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Martini_1987
   7 / 818
сегодня в 01:32
тогда угловые в помощь, так как с игры ваще ни о чем атака была))
Угловые-для второго этажа, вот этого вам как раз и надо опасаться )
Ковач всяко увидел, что у вас хромает верх, на это может и упереть )
Кстати, даже не сомневаюсь, что рвать когти с первых минут Бавария
не будет сейчас , это не команда Юппа или Оттмара, которой было по фиг,
что сразу начинали с места в карьер, Ковач будет выгадывать, как выгоднее пройти )
Римский гонец
Римский гонец
   587 / 818
сегодня в 01:32
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ЛУЧШИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ СРЕДИ ТОП-КЛУБОВ ЕВРОПЫ 2018! ВСЕМ СПАСИБО!
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
Martini_1987
Martini_1987 ответил Y.N.W.A.
   52 / 818
сегодня в 01:30
Подчищал много Хендо, особенно в первом тайме. Кейтуха замороженный, но в некоторых моментах жарку поддает- верю в него. Шак по физике, по темпу не вывозит- у него каждая икра по полтиннику в кг весит)
Ну не знаю, мне кажется кажется, что Шак вполне бы мог побороться сегодня с обороной соперника, по крайней мере на месте Мане он уж точно бы не стал пежонить
Martini_1987
Martini_1987 ответил NAZAR 007
   52 / 818
сегодня в 01:29
Не исключено. ) Но ты сегодня видел ваш второй этаж ? ) Не знаю, насколько возвращение Ван Дейка решит это вопрос, не в курсе его прыгучести, но на втором этаже Бавария дома будет гораздо сильнее, чем сегодня, а сегодня ты уже видел )
кстати, на заметку, Зюле и Хум уж очень большие, да, но против быстрых разрезающих передач и юрких напов Ливерпуля достаточно одной ошибки будет, так что ждём ответку, в любом случае будет интересно))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Martini_1987
   77 / 818
сегодня в 01:27
Подчищал много Хендо, особенно в первом тайме. Кейтуха замороженный, но в некоторых моментах жарку поддает- верю в него. Шак по физике, по темпу не вывозит- у него каждая икра по полтиннику в кг весит)
Martini_1987
Martini_1987 ответил NAZAR 007
   52 / 818
сегодня в 01:25
Не исключено. ) Но ты сегодня видел ваш второй этаж ? ) Не знаю, насколько возвращение Ван Дейка решит это вопрос, не в курсе его прыгучести, но на втором этаже Бавария дома будет гораздо сильнее, чем сегодня, а сегодня ты уже видел )
тогда угловые в помощь, так как с игры ваще ни о чем атака была))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил dzvinka
   77 / 818
сегодня в 01:24
Матип кстати скушал Леву. Роббо был оч слаб. Сбил прицел левой.
Martini_1987
Martini_1987 ответил Y.N.W.A.
   52 / 818
сегодня в 01:24
Хендо был лучшим седня. А Мане после провальных матчей обычно становится героем. Как раз на Траффорд самое то)
Нууу, кроме его беготни ничего хорошего не увидел, Салаха так вообще эти верзилы Зюле и Хумпельс съели, думаю, что Фирминбай только и может зарешать в ответке, вот только в себя ему прийти надо. Клоппу надо было его со скамейки сегодня выпускать, а в старте Шака на первый тайм ставить. Кейта ваще меня бесит, так косячить вообще нельзя, и передачи корявые к тому же
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Martini_1987
   7 / 818
сегодня в 01:22
А если сравняют, хе-хе?)))
Не исключено. ) Но ты сегодня видел ваш второй этаж ? )
Не знаю, насколько возвращение Ван Дейка решит это вопрос,
не в курсе его прыгучести, но на втором этаже Бавария дома
будет гораздо сильнее, чем сегодня, а сегодня ты уже видел )
dzvinka
dzvinka ответил Y.N.W.A.
   56 / 818
сегодня в 01:22
Хендо был лучшим седня. А Мане после провальных матчей обычно становится героем. Как раз на Траффорд самое то)
да Хэндо седня здоровски подчищал после букопорников, Кейты, Матипа, Арнольда, и атакующих. Парочку раз прямо очень опасные ситуации потушил. В атаку конечно без конструктива, но седня все без конструктива в атаку, к сожалению.
95-shishani-95
95-shishani-95
   74 / 818
сегодня в 01:22
Ливерпуль что-то никак форму не набирает в последнее время!!!
Удачи им в ответке!!!
Martini_1987
Martini_1987 ответил NAZAR 007
   52 / 818
сегодня в 01:20
Сегодня не было, а дома будет. ) Родные стены, здесь у вас атаки чуть больше было, там будет у Баварии. Но Бавария не рванет дико в атаку, потому что это стихия Клоппа_ отдать центр поля и ждать ошибок соперника. Надеюсь, Ковач не даст такого кайфа Юргену, зная его сильные места. Однако для вас тоже звоночек не хилый : в штрафной и Баварии, и Ливерпуля весь второй этаж выигран немцами. Поэтому, не исключаю, что один гол со стандарта от бундесманш может решить общий исход двух встреч )
А если сравняют, хе-хе?)))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Martini_1987
   77 / 818
сегодня в 01:19
Хендо был лучшим седня. А Мане после провальных матчей обычно становится героем. Как раз на Траффорд самое то)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Martini_1987
   7 / 818
сегодня в 01:19
Более атакующий?) Где ты сегодня атакующий футбол увидел, с обеих сторон его вообще не было
Сегодня не было, а дома будет. ) Родные стены,
здесь у вас атаки чуть больше было, там будет
у Баварии. Но Бавария не рванет дико в атаку,
потому что это стихия Клоппа_ отдать центр поля
и ждать ошибок соперника. Надеюсь, Ковач не даст
такого кайфа Юргену, зная его сильные места.
Однако для вас тоже звоночек не хилый :
в штрафной и Баварии, и Ливерпуля
весь второй этаж выигран немцами.
Поэтому, не исключаю, что один гол
со стандарта от бундесманш может
решить общий исход двух встреч )
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   191 / 818
сегодня в 01:19
Давннько такого убогого игрового дня в лч не было.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил dzvinka
   77 / 818
сегодня в 01:18
Если Арнольд станет легендой и ему поставят памятник на Энфилде, то эскиз уже есть- ТАА стоящий с запрокинутыми для вброса мяча руками)
Sargent
Sargent
   42 / 818
сегодня в 01:17
Было скучновато.
dzvinka
dzvinka ответил allemz
   56 / 818
сегодня в 01:17
хахахаха, по красоте, спасибо.
Вот она, немецкая машина нашего времени)))
Martini_1987
Martini_1987
   52 / 818
сегодня в 01:17
Ничего, Ван Дейк появится, Милнера надо будет в основе выпускать, и Шака вместо Шмане, вот тогда будет толк, ещё бы Хендо кто заменил, было б куда интереснее
dzvinka
dzvinka ответил Y.N.W.A.
   56 / 818
сегодня в 01:15
Зато спеца по аутам нашли. Подача угловых- тихий ужас.
да, только толку с того спеца, если его вбросы практиковал и исполнял один лишь Гомес, который ща с травмой. и теперь все по старому.. .стоит Арнольд и пол часа думает как вбросить и в итоге просто кидает в борьбу, либо на метр ближнему. а углы - просто позорище, чуть ли не худшие в лиге... как можно взять и просто плюнуть на игру со стандартов, будучи топ командой претендующей на победы в турнирах - это в голове не укладывается. Не хочеш играть верхом, наработай 5-7 разыгрываней комбинационных - нет, просто на оте**** стандарты и углы, сами себе кусок инструментария игрового отрезали.
Martini_1987
Martini_1987 ответил Bayern Best
   52 / 818
сегодня в 01:15
Жду от Баварии более атакующий футбол в ответке.
Более атакующий?) Где ты сегодня атакующий футбол увидел, с обеих сторон его вообще не было
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   232 / 818
сегодня в 01:15
Жаль, что Ливерпуль не победил дома..
Удачи в Мюнхене)
Шишанутый
Шишанутый ответил Бильге Октай
   23 / 818
сегодня в 01:14
завтра приходи .... атлетико сделает , штук пять забьет =))))
Посмотрим. Вот от матча Атлетико с Юве 0-0 бы не удевился счету но в такой игре не как его не ждал! Команды разочеровали.
Bayern Best
Bayern Best
   87 / 818
сегодня в 01:13
Жду от Баварии более атакующий футбол в ответке.
Бильге Октай
Бильге Октай ответил Шишанутый
   58 / 818
сегодня в 01:13
Какой убогий матч! Бей бегуны не чего не смогли сделать а Боварию 0-0 устраивает счет и она тупо мяч катала. Позор обоим командам!
завтра приходи .... атлетико сделает , штук пять забьет =))))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил dzvinka
   77 / 818
сегодня в 01:11
Зато спеца по аутам нашли. Подача угловых- тихий ужас.
Шишанутый
Шишанутый
   23 / 818
сегодня в 01:11
Какой убогий матч! Бей бегуны не чего не смогли сделать а Боварию 0-0 устраивает счет и она тупо мяч катала. Позор обоим командам!
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