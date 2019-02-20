«Ливерпуль» и «Бавария» счет не открыли

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Бавария» сыграли вничью.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд».
«Ливерпуль» - «Бавария» - 0:0
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Фабиньо, Матип, Александер-Арнольд, Кейта (Милнер 76), Хендерсон, Вейналдум, Мане, Роберто Фирмино (Ориги 77), Салах.
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Бавария»: Нойер, Алаба, Хуммельс, Зюле, Киммих, Хамес Родригес (Санчеш 87), Мартинес, Алькантара, Коман (Рибери 82), Левандовски, Гнабри (Рафинья 90+1).
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Киммих 27, Хендерсон 55
Судья: Рокки Джанлука.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В параллельной игре «Лион» и «Барселона» тоже сыграли вничью.
Ковач всяко увидел, что у вас хромает верх, на это может и упереть )
Кстати, даже не сомневаюсь, что рвать когти с первых минут Бавария
не будет сейчас , это не команда Юппа или Оттмара, которой было по фиг,
что сразу начинали с места в карьер, Ковач будет выгадывать, как выгоднее пройти )
Ковач всяко увидел, что у вас хромает верх, на это может и упереть )
Кстати, даже не сомневаюсь, что рвать когти с первых минут Бавария
не будет сейчас , это не команда Юппа или Оттмара, которой было по фиг,
что сразу начинали с места в карьер, Ковач будет выгадывать, как выгоднее пройти )
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
Не знаю, насколько возвращение Ван Дейка решит это вопрос,
не в курсе его прыгучести, но на втором этаже Бавария дома
будет гораздо сильнее, чем сегодня, а сегодня ты уже видел )
Не знаю, насколько возвращение Ван Дейка решит это вопрос,
не в курсе его прыгучести, но на втором этаже Бавария дома
будет гораздо сильнее, чем сегодня, а сегодня ты уже видел )
Удачи им в ответке!!!
Удачи им в ответке!!!
здесь у вас атаки чуть больше было, там будет
у Баварии. Но Бавария не рванет дико в атаку,
потому что это стихия Клоппа_ отдать центр поля
и ждать ошибок соперника. Надеюсь, Ковач не даст
такого кайфа Юргену, зная его сильные места.
Однако для вас тоже звоночек не хилый :
в штрафной и Баварии, и Ливерпуля
весь второй этаж выигран немцами.
Поэтому, не исключаю, что один гол
со стандарта от бундесманш может
решить общий исход двух встреч )
здесь у вас атаки чуть больше было, там будет
у Баварии. Но Бавария не рванет дико в атаку,
потому что это стихия Клоппа_ отдать центр поля
и ждать ошибок соперника. Надеюсь, Ковач не даст
такого кайфа Юргену, зная его сильные места.
Однако для вас тоже звоночек не хилый :
в штрафной и Баварии, и Ливерпуля
весь второй этаж выигран немцами.
Поэтому, не исключаю, что один гол
со стандарта от бундесманш может
решить общий исход двух встреч )
Вот она, немецкая машина нашего времени)))
Вот она, немецкая машина нашего времени)))
Удачи в Мюнхене)
Удачи в Мюнхене)