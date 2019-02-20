«Барселона» не смогла обыграть «Лион» на выезде

«Барселона» сыграла вничью с «Лионом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 13 марта.
Лион, стадион Групама Стэдиум
«Лион» - «Барселона» 0:0
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайе, Менди, Н'Домбеле (Диоп 84), Мартен (Корне 76), Траоре (Тусар 69), Ауар, Депай, Дембеле
Главный тренер: Женезио Бруно.
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Роберто (Видаль 81), Дембеле (Коутиньо 67), Суарес, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Ауар 3, Дюбуа 33, Роберто 80, Нелсон Семеду 88
Судья: Чакир Чунейт.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что «Барселона» в преддверии этой игры одержала победу над «Вальядолидом» в Примере.
аха-ах)
аха-ах)
аха-ах)
аха-ах)
полный беспредел.
полный беспредел.
Никто видимо не в курсе, что это плей-офф.
Никто видимо не в курсе, что это плей-офф.
Барселона и в 2007-м....и в 2009-м ...и вчера....не смогла обыграть Лион на выезде...)))
Никто походу и не считал испанцев фаворитами вчерашнего матча....ну кроме "некоторых"...)))
Барселона и в 2007-м....и в 2009-м ...и вчера....не смогла обыграть Лион на выезде...)))
Никто походу и не считал испанцев фаворитами вчерашнего матча....ну кроме "некоторых"...)))
Все старались, никто не хотел проигрывать.
Но Лион так играет только дома.
Не выезде это другая команда.
Все ещё впереди.
Ждём ответку.
Все старались, никто не хотел проигрывать.
Но Лион так играет только дома.
Не выезде это другая команда.
Все ещё впереди.
Ждём ответку.
4 команды....4 страны....главный турнир...миллионные зарплаты...
....а забить не могут....)))
2 игры - 0 голов...
Легкоатлетический вечер - удался...))
4 команды....4 страны....главный турнир...миллионные зарплаты...
....а забить не могут....)))
2 игры - 0 голов...
Легкоатлетический вечер - удался...))