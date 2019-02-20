«Барселона» не смогла обыграть «Лион» на выезде

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 52’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 45’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 1:1 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 45’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 66’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 3:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 40’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 56’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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«Барселона» не смогла обыграть «Лион» на выезде

20 февраля 2019, 00:51
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью с «Лионом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 13 марта.

Лион, стадион Групама Стэдиум

«Лион» - «Барселона» 0:0

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайе, Менди, Н'Домбеле (Диоп 84), Мартен (Корне 76), Траоре (Тусар 69), Ауар, Депай, Дембеле
Главный тренер: Женезио Бруно.

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Роберто (Видаль 81), Дембеле (Коутиньо 67), Суарес, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Ауар 3, Дюбуа 33, Роберто 80, Нелсон Семеду 88

Судья: Чакир Чунейт.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что «Барселона» в преддверии этой игры одержала победу над «Вальядолидом» в Примере.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
   83 / 887
23 февраля в 20:23
А какая разница? Дни Лёни сочтены. Аха-ха)
Лиони о да, как и Туриналду...
аха-ах)
Великий Князь
Великий Князь ответил BARCDJIN
   268 / 887
23 февраля в 16:54
Эх старушка я впечали..Думаешь Лион от Лёни ноги унесет на Камп Ноу.. аха-ах)
А какая разница? Дни Лёни сочтены. Аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
   83 / 887
23 февраля в 11:26
Пусть скажут спасибо, что ноги унесли. Надеюсь Лион на выезде сыграет не хуже. Лишь бы судья барсуков не подстраховал)
Эх старушка я впечали..Думаешь Лион от Лёни ноги унесет на Камп Ноу..


аха-ах)
Red_team
Red_team ответил Хозяйка президента Барселоны
   478 / 887
21 февраля в 02:02
Убогим был матч Челси и МЮ, вот где команды классом ниже Ливерпуля и Баварии намного, пропасть просто, смотреть и плеваться от такой игры хотелось,а вчерашние матча оба шикарные по сравнению со скучным унылом убогом матче автобусов
    Хозяйка президента Барселоны
    Хозяйка президента Барселоны ответил Red_team
    20 февраля в 19:41
    Убогим был матч Челси и МЮ, вот где команды классом ниже Ливерпуля и Баварии намного, пропасть просто, смотреть и плеваться от такой игры хотелось,а вчерашние матча оба шикарные по сравнению со скучным унылом убогом матче автобусов
    Директор американской фирмы Transceptor Technology
    Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил RMUKMU
    20 февраля в 12:58
    Нет, конечно! Им подавай зрелищность.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил abramjan
       671 / 887
    20 февраля в 12:16
    не переживай!..мне кажется шоу судеек мы увидим в барселоне)))
    так и будет симулянты будут нырять как с псж
    полный беспредел.
    амурец
    амурец ответил alex lebedev
       200 / 887
    20 февраля в 12:14
    из кабинетных в ЛЧ только барсуки
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       287 / 887
    20 февраля в 12:11
    Как будто старый матч с Челси смотрел, все ставят автобус по старинке когда играют с Барсой, потому что знают что открытый футбол для них самоубийственен :)
    RMUKMU
    RMUKMU
       279 / 887
    20 февраля в 11:28
    Как много нытья по поводу отсутствия голов и недостаточно крутой игры!
    Никто видимо не в курсе, что это плей-офф.
    RMUKMU
    RMUKMU ответил ronaldo743
       279 / 887
    20 февраля в 11:14
    А где гол Гризманна?
    alex lebedev
    alex lebedev ответил Илья Белкин
       703 / 887
    20 февраля в 11:12
    Не переживай, мадридянка, на Камп ну все будет
    Тага Дага
    Тага Дага
       251 / 887
    20 февраля в 10:38
      Тага Дага
      Тага Дага ответил Кьянти
         251 / 887
      20 февраля в 10:30
      Больше 100 постов. ...только ты написал про футбол, тут есть некоторые, только Месси обсуждают...если Месси забил,значит у него хорошие партнёры,если не забил,он ничего не умеет, таких тут много,ну главные,кю....нутый (шишанутий)князь ,который скрывается маской Юветуса,ну топит за реал и за дельфина. ..и один шишани...который больше знает, чем все болелы мира...
      Илья Белкин
      Илья Белкин
         858 / 887
      20 февраля в 09:57
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           41 / 887
        20 февраля в 09:40
        2 матча- 2 нулевки...
        амурец
        амурец ответил Шишанутый
           200 / 887
        20 февраля в 09:14
        А лучше всего гнома на лавку посодить! Без него Барса все матчи выйграли пока он травмирован был. Как вернулся началиь не удачи потому что всем приходится через него играть а другим он не разрешает забевать.
        лучше пусть играет, а барса заканчивать с ним будет в 1/4
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           11 / 887
        20 февраля в 09:11
        Ну и название ветки...)))

        Барселона и в 2007-м....и в 2009-м ...и вчера....не смогла обыграть Лион на выезде...)))
        Никто походу и не считал испанцев фаворитами вчерашнего матча....ну кроме "некоторых"...)))
        BARCELONA-BEST
        BARCELONA-BEST
           112 / 887
        20 февраля в 08:57
        Не смотря на счёт, игра была шикарная.
        Все старались, никто не хотел проигрывать.
        Но Лион так играет только дома.
        Не выезде это другая команда.
        Все ещё впереди.
        Ждём ответку.
        Red_team
        Red_team
           478 / 887
        20 февраля в 08:44
        Убогий футбольный день, одни бублики на табло, скукотища
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           11 / 887
        20 февраля в 08:23
        Понасобирали в клубы "сборные мира"....))
        4 команды....4 страны....главный турнир...миллионные зарплаты...

        ....а забить не могут....)))

        2 игры - 0 голов...
        Легкоатлетический вечер - удался...))
        alex lebedev
        alex lebedev ответил Шишанутый
           703 / 887
        20 февраля в 08:07
        Когда барса без него сезон выиграет, тогда покукарекаешь. а выборку из 3 матчей брать - это надо быть отбитым персофаном рыдалды
        alex lebedev
        alex lebedev ответил Шишанутый
           703 / 887
        20 февраля в 08:05
        Ну да, хоть здесь ты своей любимицей можешь погордиться, хотя она и здесь далеко не лучшая)
        alex lebedev
        alex lebedev ответил амурец
           703 / 887
        20 февраля в 08:04
        А мне больше интересно, кого из кабинетов дальше протащат? Старуху или сливочное бельмо?
        амурец
        амурец ответил abramjan
           200 / 887
        20 февраля в 07:47
        не переживай!..мне кажется шоу судеек мы увидим в барселоне)))
        ну это то да, хоть до 1/4 барсуков дотащат
        Литейный 4
        Литейный 4
           1 / 887
        20 февраля в 07:39
        Неожиданный результат.Гыгыгы
        beefs
        beefs
           116 / 887
        20 февраля в 07:37
        Ждём ответки...
        abramjan
        abramjan ответил амурец
        20 февраля в 07:35
        а у Бартомеу денег хватило только на ничью с Леоном?
        не переживай!..мне кажется шоу судеек мы увидим в барселоне)))
        mihaluch
        mihaluch
           174 / 887
        20 февраля в 07:06
        А может надо другой заголовок:"Леон" не смог обыграть "Барселону" дома.
        cska plus
        cska plus
           12 / 887
        20 февраля в 06:23
        С гномом ничего не получится у барсов.
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