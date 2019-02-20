Пике: «„Реал“ вечно жалуется на судей, но после „Атлетико“ что-то притих»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча с «Лионом» в Лиге чемпионов (0:0) высказался на тему того, что мадридский «Реал» высказывал своё недовольство по поводу некоторых судейских решений в недавних матчах испанской Примеры.

«Реал» жалуется на судей и в баскетболе, и в футболе. Затем они едут в гости к «Атлетико» и почему-то помалкивают после случившегося на «Ванда Метрополитано».

Хорошо, что «Реала» нет в других видах спорта, как в гандболе и хоккее, а то бы они начали жаловаться на судейство и там.