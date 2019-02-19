Оливер рассудит «Зенит» и «Фенербахче»

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче». На матче будут работать англичане во главе с Майклом Оливером.
Ему помогут ассистенты Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер. Резервный судья — Иан Хуссин.
В первой игре российская команда уступила в Стамбуле со счётом 0:1.
"..Невский гранит
Тебя хранит!.."
"..Невский гранит
Тебя хранит!.."
💪💪💪💪💪💪💪
💪💪💪💪💪💪💪
И можешь бежать в жандармерию в очередной раз
И можешь бежать в жандармерию в очередной раз
https://www.youtube.com/watch?v=ZF98SoRhz3o