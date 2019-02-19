Оливер рассудит «Зенит» и «Фенербахче»

19 февраля 2019, 13:19

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче». На матче будут работать англичане во главе с Майклом Оливером.

Ему помогут ассистенты Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер. Резервный судья — Иан Хуссин.

В первой игре российская команда уступила в Стамбуле со счётом 0:1.