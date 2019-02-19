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Оливер рассудит «Зенит» и «Фенербахче»

19 февраля 2019, 13:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче». На матче будут работать англичане во главе с Майклом Оливером.

Ему помогут ассистенты Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер. Резервный судья — Иан Хуссин.

В первой игре российская команда уступила в Стамбуле со счётом 0:1.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   217 / 887
19 февраля в 21:34
Без очков англичане судят против нас.
Исмет
Исмет
   698 / 887
19 февраля в 20:10
дзюба позор Российского Футбола
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
19 февраля в 20:00
Надеюсь "зеня" уже выдала аванс этому Твисту-свисту!
Kresi frok
Kresi frok
   301 / 887
19 февраля в 19:42
Это неважно, турки пройдут дальше! Удачи!
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Степка питерский
   213 / 887
19 февраля в 19:34
сегодня новость прочитал, школьницу в Петербурге за ночь изнасиловало 5 мужиков, что то сразу про Зенит вспомнил.
чему радуешься? а если и тебя или твоих близких коснется?
viv
viv
   73 / 887
19 февраля в 19:11
Посмотрим как будут свистеть......
Fleischjager
Fleischjager ответил Степка питерский
   432 / 887
19 февраля в 18:34
сегодня новость прочитал, школьницу в Петербурге за ночь изнасиловало 5 мужиков, что то сразу про Зенит вспомнил.
в москве хач изнасиловал десять спартачей это обыденность
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
19 февраля в 17:23
Достаточно не предвзятый и объективный судья! Один из лучших в Англии, на данный момент. Объективного ему судейства)
ЮЗИК
ЮЗИК
   328 / 887
19 февраля в 17:21
Теперь масть пойдет
Lu4nik
Lu4nik
   387 / 887
19 февраля в 17:15
Зениту УДАЧИ!!
"..Невский гранит
Тебя хранит!.."
Степка питерский
Степка питерский
   160 / 887
19 февраля в 17:14
сегодня новость прочитал, школьницу в Петербурге за ночь изнасиловало 5 мужиков, что то сразу про Зенит вспомнил.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Шишанутый
   823 / 887
19 февраля в 16:19
А чего Чечня оказалась в Грузии? Или в Грузии тоже есть город с таким названием?
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   823 / 887
19 февраля в 16:16
Недаром поставили англичан считай зенит не пройдет
Footbolista
Footbolista
   4 / 887
19 февраля в 15:31
Ой не любят англичане газпром...ой не любят )...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   159 / 887
19 февраля в 15:25
Главное, чтобы нейтральными были!
Jum13
Jum13 ответил Казанский
   18 / 887
19 февраля в 15:20
Фу-фу-фу,как примитивно((Жумка,ты становишься предсказуем и скучен как Степан,а это уже диагноз((
Забавно, что именно ты говоришь про примитивность )))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Miaf
   3 / 887
19 февраля в 15:15
нужны темнокожие рефери ,и тогда матч бедет остановлен уже в первом тайме
ОПС
ОПС
   356 / 887
19 февраля в 15:10
Будем надеяться на справедливое судейство.
Miaf
Miaf
   42 / 887
19 февраля в 15:09
Вообще на игры с зенитом судей нужно объявлять за полчаса да игры, тогда лазурные не смогут сунуть мешок денег им.
Miaf
Miaf
   42 / 887
19 февраля в 15:08
Ох чувствую отфонерят зенитушку..
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   231 / 887
19 февраля в 15:06
Вся надежда на фанатов!
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 887
19 февраля в 15:01
Оливер это сильный и не продажный арбитр а значит матч будет честным и на этот раз Зенит не сможет купить игру как с белорусами. Фенер должен проходить в 1/8!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Казанский
   35 / 887
19 февраля в 15:00
Удачного общения с Филлом, Камерунцем, 25% клоуном, Королём Фарер и Флагоносцем.

💪💪💪💪💪💪💪
Казанский
Казанский ответил Scuderia Ferrari
   116 / 887
19 февраля в 14:59
А почему я должен это тебе говорить и откуда ты знаешь, правда ли это?
А вот жаловаться на простой вопрос..это так на тебя похоже.Я понял,почему ты ВВК не прошел.Такие как ты дальше стен квартиры не выживают из-за своего характера.Не обижайся,но это так.
И можешь бежать в жандармерию в очередной раз
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Казанский
   35 / 887
19 февраля в 14:58
А ты привыкай, все, кто не болеет за нескучный и непредсказуемый Спартак, скучные и предсказуемые! Вот я тебе список сайтов дал, тут федунботов штук 10-15, а там их тысячи!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Казанский
   35 / 887
19 февраля в 14:56
А почему я должен это тебе говорить и откуда ты знаешь, правда ли это?
Верг
Верг
   355 / 887
19 февраля в 14:55
О, это тот еще фрукт!
Казанский
Казанский ответил Scuderia Ferrari
   116 / 887
19 февраля в 14:54
Есть много прекрасных сайтов: фратрия, фанат1к, вв. Первосортных. Там ты найдёшь куда больше единомышленников ;)
Ты на простой вопрос ответь.Будь мужчиной
Казанский
Казанский ответил Jum13
   116 / 887
19 февраля в 14:53
Так кончай клубнику собирать, выйди на улицу и узнай как найти школу
Фу-фу-фу,как примитивно((Жумка,ты становишься предсказуем и скучен как Степан,а это уже диагноз((
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Казанский
   35 / 887
19 февраля в 14:52
Есть много прекрасных сайтов: фратрия, фанат1к, вв. Первосортных. Там ты найдёшь куда больше единомышленников ;)
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