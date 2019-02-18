ВАР проСПАЛ

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Можно ли забить гол и получить за это пенальти в свои ворота? «Соккер.ру» нашел пример такой истории в Италии.

В футболе так много сюжетов, сценариев и поворотов, которые подкидывает сама жизнь, что рано или поздно среди всех этих завихрений истории должна была произойти такая, которая вскроет несовершенство любой самой модной технологии. Жизнь всегда сложнее ВАР, и матч между СПАЛом и «Фиорентиной» в минувшем туре чемпионата Италии это доказал. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «фиалок», и на первый взгляд кажется вполне себе обычной. Если не знать, как разворачивались события по ходу встречи.

До 73-й минуты игры счет на табло был равным – 1:1. В этот момент «Фиорентина» проводила свою атаку, но потеряла мяч и напоролась на быстрый ответ СПАЛа. Хозяева стремительно контратаковали и забили менее чем через минуту – отличился Маттиа Валоти. Однако главный арбитр встречи решил проверить, все ли было чисто в этом голе – на всякий случай. И не зря проверял.

Отмотав достаточно далеко видеоповтор, он заметил, что еще во время остановки атаки «Фиорентины» защитник СПАЛа Фелипе в своей штрафной нарушал правила против Федерико Кьезы. И арбитр Лука Пайретто вместо того, чтобы засчитать гол СПАЛу, во-первых, отменил его, а во-вторых, назначил пенальти в ворота хозяев. Его на 79-й минуте реализовал Джордан Верету. А дальше «Фиорентина» добила расклеившегося противника.

Ситуация породила массу споров и подняла на поверхность множество вопросов. В первую очередь она кажется невероятно абсурдной. Это же получается, что не забей СПАЛ этот свой второй гол, он бы не пропустил второй, то есть сохранилась бы ничья. Тот самый случай, когда забитый гол в итоге оборачивается против тебя самого и резко хлещет по лицу.

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли особо не углублялся в ситуацию, но сказал, что победа его команды все равно заслуженная:

Это был напряженный матч. Эпизод с отменой их гола и назначением пенальти был решающим, но мы не заслуживали второго пропущенного мяча. Ребята показали силу духа, мы создали много моментов. Хотя есть определенные ошибки, над которыми нужно работать.

Куда эмоциональнее выступили представители СПАЛа. Оно и понятно. Даже не сразу сообразишь, как реагировать на такую совершенно новую в истории футбола ситуацию. Президент СПАЛа Вальтер Маттиоли был категоричен в оценках:

Мы чувствуем, что нас ограбили. СПАЛ обрекли на незаслуженное поражение. Я очень внимательно наблюдал за инцидентом. Тогда уж надо было останавливать игру и отматывать все минут на пять-шесть назад – до этого так называемого «фола». Это смехотворно. Это никакой не фол. Мы же знаем, что Кьеза как человек не заслуживает доверия. Он придумывает фолы из ниоткуда. ВАР снова ошибся в матче с нашим участием. Матч следовало продолжать, потому что СПАЛ заслуженно забил и вышел вперед. К нашему клубу нельзя относиться таким образом. Нас принимают за дураков.

Куда более лаконичным был главный тренер СПАЛа Леонардо Семпличи. Он не стал стучать кулаком по столу, громко кричать. Отнесся к вопросу философски:

Я никогда не говорю о судействе. Не вижу смысла начинать говорить сейчас.

Но говорить нужно. Потому что данный пример как раз иллюстрирует то, о чем говорили ярые противники введения видеоповторов. Тот самый пресловутый «дух футбола» улетучивается, а ВАР не становится гарантией того, что судьи будут принимать безошибочные решения. Момент с определением границы времени, до которой нужно отматывать повтор – отдельная история и носит несколько субъективный характер. Навскидку можно вспомнить массу примеров, когда арбитры «крутили» назад повторы достаточно далеко, чтобы отменить гол, или, напротив, не обращали внимания на «заигранные» эпизоды.

В одном из недавних матчей «Севильи» гол был отменен, потому что во время начала атаки, за минуту до гола где-то, случился фол – причем правила при развитии атаки нарушили на игроке, который не владел мячом. Но потенциально он мог, конечно, помешать ей в будущем. Поэтому судья решил, что взятие ворот незаконно. Хотя в момент самого развития атаки не обратил внимания на нарушение.

И таких историй было несколько. И их наверняка еще больше, потому что всегда есть то, что ускользнуло от внимания. Есть и обратные примеры. Из недавнего, если вспоминать, можно обратить внимание на матч Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Реалом», который многих возмутил.

Во время атаки мадридцев, приведшей ко второму голу, в центре поля нарушались правила против Френки де Йонга. Однако гол был засчитан, рефери не стал пересматривать повтор хотя бы для самопроверки, потому что эпизод с падением голландца произошел перед его носом, но в динамике он показал, чтобы игру продолжили. А если бы посмотрел повтор?

Пока совершенно ясно одно: надежды на то, что введение ВАР избавит от ошибок судей, не оправдались. Пока решения так или иначе принимает живой человек, пусть и с большей опорой на технические возможности, пресловутый человеческий фактор свою роль будет играть непременно. А это сопряжено со скандалами, которые теперь будут носить иной характер.

Разве что стоит надеяться на более оформленные рекомендации для судей касательно того, на какой отрезок стоит отматывать матч при просмотре повтора. Так ведь действительно можно крутить бесконечно и высматривать упущенные фолы с одной и с другой стороны. Ведь даже в вопиющей истории со СПАЛом дело не в самой технологии, а в том, как судья ее использовал. Он не стал почему-то останавливать игру (он или его видеоассистенты), когда случилось само падение Кьезы, а дождался, пока ситуация не дойдет до абсурда.