Ленгле: «Наши нападающие не смогли найти брешь в обороне „Лиона“»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле поделился впечатлениями от первого матча с «Лионом» (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Учитывая то, как развивался этот матч, думаю, мы могли бы рассчитывать на немного большее. Мы часто били по воротам, создали много моментов, но столкнулись с хорошим голкипером. Кстати говоря, наш вратарь сегодня тоже преуспел.

Есть небольшое разочарование, но впереди ответная игра, и мы надеемся выступить лучше. Они [нападающие «Барселоны»] не смогли найти брешь [в обороне «Лиона»]. Надеюсь, в ответном матче всё будет иначе, и нам удастся им забить.

К этой встрече мы подойдём так же как и к этой: с большим желанием, стремлением навязывать свой темп игры и создавать моменты. Это то, что мы делали сегодня, но что, к сожалению, не увенчалось успехом.