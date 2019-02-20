7 российских стадионов претендуют на звание лучшей новой арены 2018 года

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Шальке-04 -:-  Манчестер Сити 10 5.8 1.3
23:00 сегодня  Атлетико М -:-  Ювентус 2.95 3 2.85
Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:00 сегодня  Севилья -:-  Лацио 1.75 3.7 4.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Генгам 1.95 3.3 4.3
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Монпелье 1.27 5.5 12.5
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо (до 19) (Киев)Динамо (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (до 19)Ювентус (до 19) - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Митдтьюланд (до 19)Митдтьюланд (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Рома (до 19)Рома (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (до 19) (Оломоуц)Сигма (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Лион (до 19)Лион (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монпелье (до 19)Монпелье (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (до 19) (Лиссабон)Бенфика (до 19) - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.95 3.45 3.8
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос 2:0 Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 2:1 Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:15 41’ Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 0:0 Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея 1.4 4.7 6.5
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1.4 4.7 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 7.5 4.3 1.4
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха -:- Логотип футбольный клуб Араб Контракторс (Каир)Араб Контракторс 2.45 2.85 3.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш -:- Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек 5.7 3.35 1.65
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа - - -
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид -:- Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 3.1 3.15 2.2
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда -:- Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане 2.35 2.9 3.25
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 9 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи -:- Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе 1:1 Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
13:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб МинскМинск 1:0 Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ 1.45 4 7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛКС (Лодзь)ЛКС -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Спартак Юр (Юрмала)Спартак Юр - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Динамо Б (Батуми)Динамо Б - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, матч за 7-е место 1 X 2
11:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 0:0
(1:4 п.) 		Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, матч за 5-е место 1 X 2
13:45 11’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 3-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Финал 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Каисома (Хафар-эль-Батин)Аль-Каисома -:- Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда - - -
15:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн -:- Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-Халедж - - -
16:05 сегодня Логотип футбольный клуб АбхаАбха -:- Логотип футбольный клуб Аль-Адалх (Аль-Ахса)Аль-Адалх - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Наджум (Аль-Ахса)Аль-Наджум -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ансар (Медина)Аль-Ансар - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли Дж (Джидда)Аль-Ахли Дж 4.3 3.2 1.85
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс 2.95 2.65 2.65
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7 российских стадионов претендуют на звание лучшей новой арены 2018 года

сегодня, 12:59

Стали известны стадионы, которые претендуют на звание лучшей новой арены в мире в 2018 году.

Среди претендентов на награду оказались семь российских стадионов. Все они принимали матчи чемпионата мира:

«Калининград», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Самара Арена», «Мордовия Арена», «Волгоград Арена» и «Екатеринбург Арена».

Всего в числе претендентов оказались 27 стадионов из 10 стран. Голосование продлится до 4 марта, в нем смогут принять участие интернет-пользователи. 25 февраля будут названы 10 финалистов, а 7-8 марта станет известен победитель.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 819
сегодня в 13:41
Ни на одной из них не был, сложно сказать.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   81 / 819
сегодня в 13:19
Ростов Арена лучше, потому что, в отличии от остальных 6 востребована и, следовательно, небесполезна.
Байкал-38.
Байкал-38.
   65 / 819
сегодня в 13:15
Не удивлюсь, что все будут в десятке, а первая тройка уж точно должна быть за нами. Но могут сказать, что слишком жирно будет для одной страны и разбавят другими.
Ваша совесть
Ваша совесть
   775 / 819
сегодня в 13:15
Самый лучший в настоящий момент в мире это стадион Коаснодар!!!
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