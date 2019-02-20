7 российских стадионов претендуют на звание лучшей новой арены 2018 года

20 февраля 2019, 12:59

Стали известны стадионы, которые претендуют на звание лучшей новой арены в мире в 2018 году.

Среди претендентов на награду оказались семь российских стадионов. Все они принимали матчи чемпионата мира:

«Калининград», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Самара Арена», «Мордовия Арена», «Волгоград Арена» и «Екатеринбург Арена».

Всего в числе претендентов оказались 27 стадионов из 10 стран. Голосование продлится до 4 марта, в нем смогут принять участие интернет-пользователи. 25 февраля будут названы 10 финалистов, а 7-8 марта станет известен победитель.