Бабаев: «Не думаю, что будем искать Дзагоеву замену на трансферном рынке»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о травме полузащитника Алана Дзагоева. По неофициальной информации, футболист повредил крестообразную связку колена. 28-летний хавбек пройдет обследование в Германии 21 февраля.

Дождемся официального диагноза. А потом уже будем обсуждать остальные моменты. Прежде всего, желаем Алану сил, терпения, здоровья! Он человек с характером, сильный. Думаю, он справится. А все остальные вопросы оставим на потом.

Остается три дня до закрытия трансферного окна. Не думаю, что будем искать ему замену на трансферном рынке. У нас есть свои ребята, которые смогут достойно заменить Алана. Хотя понятно, что у Дзагоева есть опыт, который очень важен. Но это футбол… К сожалению, травмы - его неотъемлемая часть.