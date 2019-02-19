Дзагоев покинул поле на носилках в матче с «Картахеной»

19 февраля 2019, 20:38

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму в товарищеском матче с «Картахеной». На 16-й минуте игрок был вынужден покинуть поле на носилках, вместо него вышел Кристиян Бистрович. О характере травмы футболиста станет известно позднее.