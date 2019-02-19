Дзагоев покинул поле на носилках в матче с «Картахеной»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 54’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 45’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 1:1 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 68’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 3:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 42’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 57’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Дзагоев покинул поле на носилках в матче с «Картахеной»

19 февраля 2019, 20:38
КартахенаЛоготип футбольный клуб Картахена1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму в товарищеском матче с «Картахеной». На 16-й минуте игрок был вынужден покинуть поле на носилках, вместо него вышел Кристиян Бистрович. О характере травмы футболиста станет известно позднее.

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Все комментарии
drive45
drive45
   569 / 887
20 февраля в 13:11
Хоть парнишка боевой, но для боя не готов.Для такого удальца-жизнь спокойная нужна.
Ravshan878
Ravshan878
   29 / 887
20 февраля в 10:05
Ну да часто Аланчика коллеги хоспиталь отправляли.
Ему здоровья. Все таки он много радости подарил болельщиками ПОНИ.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил RIR68
   148 / 887
20 февраля в 10:02
пора завязывать. — Хорошая жена, хороший дом — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?! (с)
Чёрная икра в больших количествах ! ))
CSKA2012
CSKA2012
   421 / 887
20 февраля в 10:01
Думаю нужно просто переписать контракт как играющего тренера и учиться у Ганчаренко азам управления командой с кромки поля .
Don trambon
Don trambon ответил kolpankolpan
   81 / 887
20 февраля в 09:44
Про несправедливость в оплате было прикольно.
Ну а что не так?

Я думаю у него зп не маленькая по отношению к другим игрокам. Только он её получает лёжа на диване, а другие впахивая на поле.

Везде так.
удав
удав
   240 / 887
20 февраля в 08:59
пора на покой,лечится в разы больше чем играет
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Don trambon
   308 / 887
20 февраля в 08:58
Да за...мурыжил он уже. 3 игры - несколько месяцев на койке. Сейчас сколько он пропустит? Если несколько месяцев, то пора бы задуматься о том стоит ли продлевать его. Ну или коли он хочет остаться в футболе и ЦСКА, то давать контракт по которому он будет получать только за игры. Это не справедливо по отношению к другим игрокам.
Про несправедливость в оплате было прикольно.
Don trambon
Don trambon
   81 / 887
20 февраля в 08:44
Да за...мурыжил он уже. 3 игры - несколько месяцев на койке. Сейчас сколько он пропустит? Если несколько месяцев, то пора бы задуматься о том стоит ли продлевать его.

Ну или коли он хочет остаться в футболе и ЦСКА, то давать контракт по которому он будет получать только за игры.

Это не справедливо по отношению к другим игрокам.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   228 / 887
20 февраля в 08:36
Если кресты - лучше уйти, самому не мучаясь и команду не мучая. Не прет ему, есть такие игроки, просто не прет ! А жаль, парень ведь очень талантливый.
Байкал-38
Байкал-38
   37 / 887
20 февраля в 08:23
Алану здоровья!!!
Что то он в последние годы больше лечится, чем играет, не пруха какая то.
Gahi
Gahi
   236 / 887
20 февраля в 07:23
Терпи Алан, генералом будешь, здоровья и удачи.
beefs
beefs
   116 / 887
20 февраля в 06:33
Все, Аланчик, карьера закончилась, а жаль...
Знатог
Знатог
   262 / 887
20 февраля в 06:19
а вообще это даже неплохо. Старички говорят: ежели у вас что-то болит, это хорошо, значит вы ещё живой!
Знатог
Знатог
   262 / 887
20 февраля в 06:18
Везёт тому кого везут.
Исмет
Исмет
   696 / 887
20 февраля в 05:40
Дерево на списание
valt134
valt134
   331 / 887
20 февраля в 04:50
Обычно говорят»:Деревянный по пояс». Но тут можно сказать:»Полностью хрустальный».
cska plus
cska plus
   12 / 887
20 февраля в 03:22
Да, что за беда.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 887
20 февраля в 03:16
Здоровья!
CSKA2012
CSKA2012
   421 / 887
20 февраля в 03:14
Опять в лазарет , травмы сгубили карьеру парню. Здоровья Дзаге!
tims
tims
   314 / 887
20 февраля в 02:25
Лучшее, что можно сейчас предпринять в отношении Дзагоева, это - подлечить, поблагодарить за работу (игру) в ЦСКА и предложить китайцам (пишу это серьезно) миллионов за 7 евро, да даже долларов. Если предложат 3 миллиона, все равно соглашаться. Кстати, мне представляется, что в Китае Алана быстрее будут ставить на ноги при травмах. Там свои секреты древней медицины... ЦСКА Дзагоев реальной пользы уже никогда не принесёт. Даже если не будет травм. Возраст уже предпенсионный, да и многомесячные пропуски игр и тренировок дают себя знать. Это уже не тот Дзагоев, какой был даже 5 лет назад... Кстати, мне представляется, что сам Алан удовлетворится продолжением карьеры в Китае. Футболистам там платят хорошо...
mphuZ
mphuZ
   326 / 887
20 февраля в 01:44
Стекло. Пусть карьеру заканчивает, толку от него нет.
drug01
drug01
   115 / 887
20 февраля в 00:57
Зачем так играть????? Надо что то делать!
Sergey Z
Sergey Z
   237 / 887
20 февраля в 00:38
Алану здоровья!!! Важно вовремя закончить!!!
DEXEZ
DEXEZ
   658 / 887
20 февраля в 00:17
Дохлый какой кошмар. А вроде алан...
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   150 / 887
19 февраля в 23:37
ништяк, снова бездарность поломалась
ЮЗИК
ЮЗИК
   324 / 887
19 февраля в 23:37
Здоровья Алану!
SHMEL
SHMEL
   43 / 887
19 февраля в 22:58
Пора Алану задуматься о целесообразности продолжения карьеры футболиста.Очень хочется,чтобы ничего серьёзного,но интуиция подсказывает,что поломался хорошо...
морозз
морозз
   64 / 887
19 февраля в 22:28
Совсем Алан в хрустальный бокал превратился, пора задуматься о здоровье и заканчивать с этим травматическим футболом! Пожелаю парню здоровья и всё таки залечить эти старые травмы и возможно ещё помочь сборной!
VIPded
VIPded
   108 / 887
19 февраля в 22:12
Блин... При всем уважении к Алану регулярность лазарета уже напрягает...(((
cevin cigan
cevin cigan
   121 / 887
19 февраля в 21:55
Бэйл.........................
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