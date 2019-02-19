сегодня, 16:55

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что хавбек московской команды Фернандо продолжает курс лечения в Риме.

В прошлом году бразилец выбыл из строя из-за воспаления сухожилия. В ходе первых подготовительных сборов он вернулся в общую группу, однако из-за дискомфорта, который периодически возникал в области старого повреждения, было принято решение о еще одном детальном обследовании и ряде процедур, которые можно провести именно в условиях специализированной клиники.

Отмечается, что после завершении курса лечения Фернандо вернется в Москву и приступит к индивидуальным тренировкам на базе в Тарасовке.