СМИ: Дзагоев получил травму крестообразной связки колена

Согласно информации источника, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил серьезную травму в товарищеском матче с испанской «Картахеной». Речь идет о повреждении крестообразной связки колена.
В ближайшее время футболисту предстоит операция, тогда и будут определены сроки восстановления.
А Алану здоровья. Надо было уезжать в Рому в своё время. Теперь уже всё, доигрывает.
А Алану здоровья. Надо было уезжать в Рому в своё время. Теперь уже всё, доигрывает.
Не люблю пурген да ещё простыни тут раскатывать,не понял,не приемлешь,высказался ?-Все разошлись при своих .
Не люблю пурген да ещё простыни тут раскатывать,не понял,не приемлешь,высказался ?-Все разошлись при своих .