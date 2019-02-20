СМИ: Дзагоев получил травму крестообразной связки колена

20 февраля 2019, 17:19

Согласно информации источника, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил серьезную травму в товарищеском матче с испанской «Картахеной». Речь идет о повреждении крестообразной связки колена.

В ближайшее время футболисту предстоит операция, тогда и будут определены сроки восстановления.