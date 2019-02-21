Дзагоев улетел на обследование в Германию

21 февраля 2019, 12:47

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сегодня утром покинул расположение команды. Футболист в сопровождении врача «армейцев» Шагабутдина Керимова отправился на обследование, которое пройдет в Мюнхене вечером.

Напомним, что 28-летний игрок получил травму в товарищеском матче с «Картахеной». По предварительной информации, у Дзагоева разрыв крестообразной связки колена.