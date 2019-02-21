Дзагоев улетел на обследование в Германию

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сегодня утром покинул расположение команды. Футболист в сопровождении врача «армейцев» Шагабутдина Керимова отправился на обследование, которое пройдет в Мюнхене вечером.
Напомним, что 28-летний игрок получил травму в товарищеском матче с «Картахеной». По предварительной информации, у Дзагоева разрыв крестообразной связки колена.
пацану надо вы Африки лечиться
пацану надо вы Африки лечиться
Алану крепиться, все наладится.
Алану крепиться, все наладится.
не умение игрока подготовить организм к всевозможным нагрузкам: толчкам, ударам, падениям, прыжкам, жёстким стыкам и т.д. огромный минус, как игроку, так и тренерам по ф.п. Если его кто-то и купит, то только по дешёвке.
не умение игрока подготовить организм к всевозможным нагрузкам: толчкам, ударам, падениям, прыжкам, жёстким стыкам и т.д. огромный минус, как игроку, так и тренерам по ф.п. Если его кто-то и купит, то только по дешёвке.