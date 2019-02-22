«Челси» обжалует решение ФИФА о запрете на трансферы

Лондонский «Челси» обжалует решение ФИФА о запрете подписания игроков в течение двух трансферных окон. Сообщается, что клуб категорически не согласен с выводами дисциплинарного комитета ФИФА.
Напомним, что к «Челси» применены подобные санкции в связи с тем, что у клуба были выявлены нарушения при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов.
а вообще абрамке пора продать клуб или расформировать.
кроме крыс там ничего не осталось.
а вообще абрамке пора продать клуб или расформировать.
кроме крыс там ничего не осталось.