«Челси» обжалует решение ФИФА о запрете на трансферы

22 февраля 2019, 19:43

Лондонский «Челси» обжалует решение ФИФА о запрете подписания игроков в течение двух трансферных окон. Сообщается, что клуб категорически не согласен с выводами дисциплинарного комитета ФИФА .

Напомним, что к «Челси» применены подобные санкции в связи с тем, что у клуба были выявлены нарушения при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов.