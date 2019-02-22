УЕФА может дисквалифицировать Симеоне за его жест

22 февраля 2019, 10:36

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может на некоторое время отправиться на трибуны со скамейки запасных, если УЕФА решит дисквалифицировать тренера за его неприличный жест во время игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0). Не в пользу Симеоне говорит тот факт, что он уже не в первый раз так себя ведет.

В целом для тренера есть три варианта: УЕФА может дисквалифицировать аргентинца, может открыть дело, но оставить Симеоне без серьезного наказания либо просто счесть этот жест бурным проявлением эмоций, но не оскорблением. Решение пока не принято, но есть вероятность, что конкретика появится уже сегодня.