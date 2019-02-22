УЕФА может дисквалифицировать Симеоне за его жест

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 33’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 45’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 23’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 30’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 23’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 31’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 35’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 76’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 34’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 79’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 17’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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УЕФА может дисквалифицировать Симеоне за его жест

22 февраля 2019, 10:36
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может на некоторое время отправиться на трибуны со скамейки запасных, если УЕФА решит дисквалифицировать тренера за его неприличный жест во время игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0). Не в пользу Симеоне говорит тот факт, что он уже не в первый раз так себя ведет.

В целом для тренера есть три варианта: УЕФА может дисквалифицировать аргентинца, может открыть дело, но оставить Симеоне без серьезного наказания либо просто счесть этот жест бурным проявлением эмоций, но не оскорблением. Решение пока не принято, но есть вероятность, что конкретика появится уже сегодня.

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Все комментарии
League1
League1
   357 / 887
25 февраля в 21:56
Groove000
Groove000
   261 / 887
23 февраля в 00:13
А я конкретно на тебя и не указываю
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Groove000
   58 / 887
22 февраля в 23:52
Мадридцы слюной прямо давятся, говоря о дисквалификации Симеоне, но что-то я тут не вижу, чтобы они просили дисквалифицировать Бэйла за его такой же по значению жест в матче против Атлетико... Двойные стандарты, сплошные лицемеры вокруг)
    donbeter
    donbeter ответил neomessi
    22 февраля в 22:47
    Да он все время как трус играет, не только этот матч с Атлетико! В прошлом сезоне и-от шпор должен был вылететь , но чудом проехал, а потом размазали его другие мадридцы
    Groove000
    Groove000 ответил Ruslan3132
       261 / 887
    22 февраля в 21:45
    неадекватная команда..от игроков до тренера с презиком
    Мадридцы слюной прямо давятся, говоря о дисквалификации Симеоне, но что-то я тут не вижу, чтобы они просили дисквалифицировать Бэйла за его такой же по значению жест в матче против Атлетико... Двойные стандарты, сплошные лицемеры вокруг)
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
       372 / 887
    22 февраля в 19:42
    Можно сериал снимать :) А вообще Симеоне умеет сыграть в артиста ну и без Роналду хейтерам было бы скучно :)
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил ДoбряK
       58 / 887
    22 февраля в 19:12
    В 48 лет так себя вести на глазах у миллионов телезрителей, болельщиков на стадионе, совсем крышу снесло от безнаказанности. Это прежде всего неуважение к многомиллионной аудитории болельщиков, которые смотрели этот матч. А от УЕФА осталось только название, если последует такое "наказание":........... УЕФА может открыть дело, но оставить Симеоне без серьезного наказания либо просто счесть этот жест бурным проявлением эмоций.......... Кроме денег никого ничего не интересует. И УЕФА в том числе.
    "либо просто счесть этот жест бурным проявлением эмоций.........."

    Тогда и Бейл им от радости показал свой локоть ))) за что наказывать его на 3-12 матчей?!
    nautilus163
    nautilus163
       704 / 887
    22 февраля в 19:09
    "Индеец" отжёг по-полной! Это эмоции! Настоящие.....
    lawr19730
    lawr19730
       523 / 887
    22 февраля в 18:36
    Кривоногий симулирующий интераст.
    lawr19730
    lawr19730
       523 / 887
    22 февраля в 18:05
    Пусть дома 74т перед зеркалом)
    h8you
    h8you ответил neomessi
       87 / 887
    22 февраля в 18:01
    Да ладно тебе, это всего лишь первая игра, но есть и вторая. Камбэк никто не отменял, да и выход матрасников дальше еще не гарантировано.
    да ну брось ты....тут уже все решено
    h8you
    h8you
       87 / 887
    22 февраля в 18:00
    ничего его еще судьба накажет
    ДoбряK
    ДoбряK
    22 февраля в 17:43
    В 48 лет так себя вести на глазах у миллионов телезрителей, болельщиков на стадионе, совсем крышу снесло от безнаказанности. Это прежде всего неуважение к многомиллионной аудитории болельщиков, которые смотрели этот матч.

    А от УЕФА осталось только название, если последует такое "наказание":........... УЕФА может открыть дело, но оставить Симеоне без серьезного наказания либо просто счесть этот жест бурным проявлением эмоций..........

    Кроме денег никого ничего не интересует. И УЕФА в том числе.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       148 / 887
    22 февраля в 17:39
    Дисква ? Да ему руки надо отрубить , если не знает зачем они ему ! Правильно говорили англичане про аргентинцев во время конфликта на Фолклендах - "животные" !!!
    Bastardo
    Bastardo
       527 / 887
    22 февраля в 16:20
    Интересно, как скоро Ф в УЕФА будет не (Ф)утбол, а (Ф)еминизм?
    Bastardo
    Bastardo ответил NGY
       527 / 887
    22 февраля в 16:05
    Не, ну тогда давайте игроки будут снимать майки, а некоторые в будушем, уверен и такие найдутся, додумаются и шорты снимать во время празднования гола и это тоже не будут показывать телевизионщики. Кстати о телевизионщиках, не УЕФА им запрещать, что показывать а что нет, учитывая какие они деньги вбухивают для съемки матчей. Да вообще, не только телевизионщики это могут снять, но и простые зрители, которые впоследствии скинут это в инет. Пусть свои дворовые эмоции показывает у себя дома. А не на глазах у миллионов болельщиков.
    А что со снятием маек не так?

    >Пусть свои дворовые эмоции показывает у себя дома. А не на глазах у миллионов болельщиков.

    Если бы всё было так просто, одни футболисты других бы не провоцировали. Эмоции
    Ямайский Болт
    Ямайский Болт
    22 февраля в 16:04
    оправдать с пояснением - "ну ведь это Симеоне". Если так поступил например Гвардиола, наказали бы, а если бы например.....Венгер))) его бы в дурку отправили
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       188 / 887
    22 февраля в 15:26
    выпишите штраф в 150 тыс и овцы целы и волки сыты.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       66 / 887
    22 февраля в 15:18
    Дискву и ему, и тупому бегунку Бэйлу!!!
    NGY
    NGY ответил Союзник противников
       40 / 887
    22 февраля в 14:44
    Есть четвёртый вариант :Не показывать это в эфире.Ну как хулиганство выбежавшего на поле болельщика,так ведь считается ныне правильным??? У него эмоции дворового аргентинского пацана,не обременённого образованием и воспитанием,а у журналюг и телевизионщиков-то что???
    Не, ну тогда давайте игроки будут снимать майки, а некоторые в будушем, уверен и такие найдутся, додумаются и шорты снимать во время празднования гола и это тоже не будут показывать телевизионщики.
    Кстати о телевизионщиках, не УЕФА им запрещать, что показывать а что нет, учитывая какие они деньги вбухивают для съемки матчей.

    Да вообще, не только телевизионщики это могут снять, но и простые зрители, которые впоследствии скинут это в инет.

    Пусть свои дворовые эмоции показывает у себя дома. А не на глазах у миллионов болельщиков.
    lobsterdam
    lobsterdam
       286 / 887
    22 февраля в 14:12
    просто у него как свои забьют сразу чесотка начинается, но надо справку от врача предъявить в уефу.
    neomessi
    neomessi ответил donbeter
       144 / 887
    22 февраля в 14:10
    Да ладно тебе, это всего лишь первая игра, но есть и вторая. Камбэк никто не отменял, да и выход матрасников дальше еще не гарантировано.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       34 / 887
    22 февраля в 14:05
    Кристинка увидев такое, впала в депрессию, теперь с ней работают психологи.
    Павлоградский маньяк
    Павлоградский маньяк
       131 / 887
    22 февраля в 13:37
    Аньелли занёс. Не может смириться с тем, что зебру и в Турине вынесут. Аха-ха)
    donbeter
    donbeter
    22 февраля в 13:37
    А у Аллегри между ног плоско как у кукол
    Павлоградский маньяк
    Павлоградский маньяк ответил Ruslan3132
       131 / 887
    22 февраля в 13:37
    Как ты правильно сказал про цска. Аха-ха)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 887
    22 февраля в 13:19
    Свободу Диего
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       58 / 887
    22 февраля в 13:18
    неадекватная команда..от игроков до тренера с презиком
    Землянин
    Землянин
       585 / 887
    22 февраля в 13:01
    Влип очкарик )))
    ДАША Д
    ДАША Д
       215 / 887
    22 февраля в 12:54
    Дисквалификация - это логично.
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