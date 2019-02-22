УЕФА может дисквалифицировать Симеоне за его жест

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может на некоторое время отправиться на трибуны со скамейки запасных, если УЕФА решит дисквалифицировать тренера за его неприличный жест во время игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0). Не в пользу Симеоне говорит тот факт, что он уже не в первый раз так себя ведет.
В целом для тренера есть три варианта: УЕФА может дисквалифицировать аргентинца, может открыть дело, но оставить Симеоне без серьезного наказания либо просто счесть этот жест бурным проявлением эмоций, но не оскорблением. Решение пока не принято, но есть вероятность, что конкретика появится уже сегодня.
Тогда и Бейл им от радости показал свой локоть ))) за что наказывать его на 3-12 матчей?!
Тогда и Бейл им от радости показал свой локоть ))) за что наказывать его на 3-12 матчей?!
А от УЕФА осталось только название, если последует такое "наказание":........... УЕФА может открыть дело, но оставить Симеоне без серьезного наказания либо просто счесть этот жест бурным проявлением эмоций..........
Кроме денег никого ничего не интересует. И УЕФА в том числе.
А от УЕФА осталось только название, если последует такое "наказание":........... УЕФА может открыть дело, но оставить Симеоне без серьезного наказания либо просто счесть этот жест бурным проявлением эмоций..........
Кроме денег никого ничего не интересует. И УЕФА в том числе.
>Пусть свои дворовые эмоции показывает у себя дома. А не на глазах у миллионов болельщиков.
Если бы всё было так просто, одни футболисты других бы не провоцировали. Эмоции
>Пусть свои дворовые эмоции показывает у себя дома. А не на глазах у миллионов болельщиков.
Если бы всё было так просто, одни футболисты других бы не провоцировали. Эмоции
Кстати о телевизионщиках, не УЕФА им запрещать, что показывать а что нет, учитывая какие они деньги вбухивают для съемки матчей.
Да вообще, не только телевизионщики это могут снять, но и простые зрители, которые впоследствии скинут это в инет.
Пусть свои дворовые эмоции показывает у себя дома. А не на глазах у миллионов болельщиков.
Кстати о телевизионщиках, не УЕФА им запрещать, что показывать а что нет, учитывая какие они деньги вбухивают для съемки матчей.
Да вообще, не только телевизионщики это могут снять, но и простые зрители, которые впоследствии скинут это в инет.
Пусть свои дворовые эмоции показывает у себя дома. А не на глазах у миллионов болельщиков.