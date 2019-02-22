«Челси» в течение двух трансферных окон запрещено регистрировать новичков

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение запретить «Челси» регистрировать новых футболистов в течение двух ближайших трансферных окон. Причиной тому стали нарушения при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов. Таким образом, лондонцы смогут заявить новичков только следующим летом.
Также клуб оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков. «Челси» может оспорить данные решения.
Футбольная ассоциация Англии также оштрафована на 510 тысяч швейцарских франков за нарушение правил в отношении несовершеннолетних футболистов.
Голландцы обычно тащат суринамцев, а им проще получить нидерладский паспорт. Так что там немного другое.
Голландцы обычно тащат суринамцев, а им проще получить нидерладский паспорт. Так что там немного другое.
По факту, это правило, как и фейр-плей, еще один инструмент в руках ФИФА для манипулирования клубами. Эти правила настолько расплывчато прописаны, что по ним можно как и наказать любого, так и отмазать.
Думаешь, такое не практикуют португальские или голландские клубы? Да там каждый второй - бразилец. И в чем разница в случае с Челси?
Или сколько игроков из Африки проходит через академию ПСЖ? МанСи, опять же... Тут можно докопаться до любого.
По факту, это правило, как и фейр-плей, еще один инструмент в руках ФИФА для манипулирования клубами. Эти правила настолько расплывчато прописаны, что по ним можно как и наказать любого, так и отмазать.
Думаешь, такое не практикуют португальские или голландские клубы? Да там каждый второй - бразилец. И в чем разница в случае с Челси?
Или сколько игроков из Африки проходит через академию ПСЖ? МанСи, опять же... Тут можно докопаться до любого.
Но если летнее окно отвоевать не выйдет, то для Челси это беда. Кадровых проблем нет только с центром защиты и с центром нападения.
Но если летнее окно отвоевать не выйдет, то для Челси это беда. Кадровых проблем нет только с центром защиты и с центром нападения.
У этого "но" есть внутреннее "но": родители футболиста должны мигрировать не по футбольной причине. Т.е. работать это должно так, чтобы вначале ребенок менял страну и после этого его замечали скауты, а не наоборот. У того же Бертрана мама получила, по инфе Гардиана, 125к фунтов, а его клуб лишь 15к.
Тут помимо твоего сравнения Магадишо и Лондона есть пару забавных вещей. Во-первых, такую политику УЕФА ведёт для предотвращения РАБОТОРГОВЛИ. Т.е. в Африке у детей меньше шансов стать рабами, чем академии футбольного гранда (Не шучу, это реальная формулировка подобной политики). Во-вторых, если у Челси таких случаев в районе 14-19, у Реала под 40, то у Атлетико вообще под 200. Такая цифра из-за партнёрства матрасников с китайской компанией, отсылавшей юниоров в академию мадридцев. Видимо, УЕФА, стремящиеся популяризировать футбол, не очень хотят, что б молодые китайцы играли не в родных пенатах, где уже выросли такие футболисты, как *ну вот эти вот китайцы*, а не уезжали во всякие Мадриды, после которых Томас Партей и Лукас Эрнандес оказываются известнее упомянутых мною китайцев.
У этого "но" есть внутреннее "но": родители футболиста должны мигрировать не по футбольной причине. Т.е. работать это должно так, чтобы вначале ребенок менял страну и после этого его замечали скауты, а не наоборот. У того же Бертрана мама получила, по инфе Гардиана, 125к фунтов, а его клуб лишь 15к.
Тут помимо твоего сравнения Магадишо и Лондона есть пару забавных вещей. Во-первых, такую политику УЕФА ведёт для предотвращения РАБОТОРГОВЛИ. Т.е. в Африке у детей меньше шансов стать рабами, чем академии футбольного гранда (Не шучу, это реальная формулировка подобной политики). Во-вторых, если у Челси таких случаев в районе 14-19, у Реала под 40, то у Атлетико вообще под 200. Такая цифра из-за партнёрства матрасников с китайской компанией, отсылавшей юниоров в академию мадридцев. Видимо, УЕФА, стремящиеся популяризировать футбол, не очень хотят, что б молодые китайцы играли не в родных пенатах, где уже выросли такие футболисты, как *ну вот эти вот китайцы*, а не уезжали во всякие Мадриды, после которых Томас Партей и Лукас Эрнандес оказываются известнее упомянутых мною китайцев.
Вперёд, юристы...
Посмотрим дальше как будут разворачиваться события, но сомневаюсь что аппеляция поможет.
Вперёд, юристы...
Посмотрим дальше как будут разворачиваться события, но сомневаюсь что аппеляция поможет.
УЕФА запрещает заключать какие либо соглашения с игроком младше 18 из других стран. Нельзя просто идти по Африке, собирать детей по улицам и отвозить в Кобхэм...
Но есть одно "но", а если родители парня переехали в Англию, получили английское гражданство, то почему бы их ребенку не поступить в академию Челси? Вот в Челси подумали также, и поставили это на поток. Так трудоустраивались в Англии например родители Кристенсена.
Опять же, почему бан прилетел именно в Челси - хз. Так поступают практически все клубы Англии. Стоит посмотреть состав академии МС или Арсенала, англичане там не особо в большинстве...
УЕФА запрещает заключать какие либо соглашения с игроком младше 18 из других стран. Нельзя просто идти по Африке, собирать детей по улицам и отвозить в Кобхэм...
Но есть одно "но", а если родители парня переехали в Англию, получили английское гражданство, то почему бы их ребенку не поступить в академию Челси? Вот в Челси подумали также, и поставили это на поток. Так трудоустраивались в Англии например родители Кристенсена.
Опять же, почему бан прилетел именно в Челси - хз. Так поступают практически все клубы Англии. Стоит посмотреть состав академии МС или Арсенала, англичане там не особо в большинстве...
Это мое мнение.
Это мое мнение.
Если я правильно понимаю фразу, за переходы Игуаина и Пулишича Челси не боятся.
Если я правильно понимаю фразу, за переходы Игуаина и Пулишича Челси не боятся.