«Челси» в течение двух трансферных окон запрещено регистрировать новичков

22 февраля 2019, 13:26

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение запретить «Челси» регистрировать новых футболистов в течение двух ближайших трансферных окон. Причиной тому стали нарушения при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов. Таким образом, лондонцы смогут заявить новичков только следующим летом.

Также клуб оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков. «Челси» может оспорить данные решения.

Футбольная ассоциация Англии также оштрафована на 510 тысяч швейцарских франков за нарушение правил в отношении несовершеннолетних футболистов.