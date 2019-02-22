«Челси» в течение двух трансферных окон запрещено регистрировать новичков

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 31’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 45’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 21’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 28’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 21’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 29’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 74’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 77’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 15’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 45’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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«Челси» в течение двух трансферных окон запрещено регистрировать новичков

22 февраля 2019, 13:26

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение запретить «Челси» регистрировать новых футболистов в течение двух ближайших трансферных окон. Причиной тому стали нарушения при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов. Таким образом, лондонцы смогут заявить новичков только следующим летом.

Также клуб оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков. «Челси» может оспорить данные решения.

Футбольная ассоциация Англии также оштрафована на 510 тысяч швейцарских франков за нарушение правил в отношении несовершеннолетних футболистов.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответил Медив
   527 / 887
23 февраля в 08:06
Перестань, какое это рабство... Так и школа - рабство. Родители заставляют детей ходить туда, куда они не хотят. По факту, это правило, как и фейр-плей, еще один инструмент в руках ФИФА для манипулирования клубами. Эти правила настолько расплывчато прописаны, что по ним можно как и наказать любого, так и отмазать. Думаешь, такое не практикуют португальские или голландские клубы? Да там каждый второй - бразилец. И в чем разница в случае с Челси? Или сколько игроков из Африки проходит через академию ПСЖ? МанСи, опять же... Тут можно докопаться до любого.
Ну я-то понимаю, это не рабство. А вот в западном менталитете другие ориентиры, там это считается детским трудом. И плевать, что условный мигрант-вундеркинд сделает себе в клубе будущее лучше, чем в шахте условного Конго, даже если не станет игроком гранда.
Голландцы обычно тащат суринамцев, а им проще получить нидерладский паспорт. Так что там немного другое.
Медив
Медив ответил Bastardo
   133 / 887
22 февраля в 23:53
Как раз 18тилетний может без всяких вопросов. Младше - по ситуации. Ампаду родился в Эксестере, у него британский паспорт, по нему вопросов быть не должно. У этого "но" есть внутреннее "но": родители футболиста должны мигрировать не по футбольной причине. Т.е. работать это должно так, чтобы вначале ребенок менял страну и после этого его замечали скауты, а не наоборот. У того же Бертрана мама получила, по инфе Гардиана, 125к фунтов, а его клуб лишь 15к. Тут помимо твоего сравнения Магадишо и Лондона есть пару забавных вещей. Во-первых, такую политику УЕФА ведёт для предотвращения РАБОТОРГОВЛИ. Т.е. в Африке у детей меньше шансов стать рабами, чем академии футбольного гранда (Не шучу, это реальная формулировка подобной политики). Во-вторых, если у Челси таких случаев в районе 14-19, у Реала под 40, то у Атлетико вообще под 200. Такая цифра из-за партнёрства матрасников с китайской компанией, отсылавшей юниоров в академию мадридцев. Видимо, УЕФА, стремящиеся популяризировать футбол, не очень хотят, что б молодые китайцы играли не в родных пенатах, где уже выросли такие футболисты, как *ну вот эти вот китайцы*, а не уезжали во всякие Мадриды, после которых Томас Партей и Лукас Эрнандес оказываются известнее упомянутых мною китайцев.
Перестань, какое это рабство... Так и школа - рабство. Родители заставляют детей ходить туда, куда они не хотят.
По факту, это правило, как и фейр-плей, еще один инструмент в руках ФИФА для манипулирования клубами. Эти правила настолько расплывчато прописаны, что по ним можно как и наказать любого, так и отмазать.
Думаешь, такое не практикуют португальские или голландские клубы? Да там каждый второй - бразилец. И в чем разница в случае с Челси?
Или сколько игроков из Африки проходит через академию ПСЖ? МанСи, опять же... Тут можно докопаться до любого.
nnb199O
nnb199O
   700 / 887
22 февраля в 22:06
Заслужил сини проект
sparxx2
sparxx2
   447 / 887
22 февраля в 20:58
Мы 2 ТО пропустили и ништяк. Вот и на "пенсню" ща будем посмотреть. Интересно на 10-ом месте остановятся (как 3 сезона назад) или ещё ниже спустятся ?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил particular
   407 / 887
22 февраля в 20:32
Теперь одним составом и в радости и в горе, в чемпионате и в кубках... Без новичков не на кого будет свалить командные косяки..:)) А они будут..:))
у них игроков сколько по арендам и своих воспитанников то? Не пропадут
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   407 / 887
22 февраля в 20:30
из аренд своих 1000 и500 игроков вернут. Тоже им проблемка
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Медив
   83 / 887
22 февраля в 20:21
Это все звенья одной цепи. Дело не в том, что 18 летний парень не может играть за клуб, вон Ампаду чуть ли не в 16 уже выходил в футболке Челси. УЕФА запрещает заключать какие либо соглашения с игроком младше 18 из других стран. Нельзя просто идти по Африке, собирать детей по улицам и отвозить в Кобхэм... Но есть одно "но", а если родители парня переехали в Англию, получили английское гражданство, то почему бы их ребенку не поступить в академию Челси? Вот в Челси подумали также, и поставили это на поток. Так трудоустраивались в Англии например родители Кристенсена. Опять же, почему бан прилетел именно в Челси - хз. Так поступают практически все клубы Англии. Стоит посмотреть состав академии МС или Арсенала, англичане там не особо в большинстве...
Нехорошо ябядничать..айяяйяй Эт не по мужски!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   372 / 887
22 февраля в 19:36
Глядя на ситуацию в Челси стоит побеспокоится за результаты при Сарри а не за бан :)
Ruslan3132
Ruslan3132
   58 / 887
22 февраля в 19:08
у Реала было подобное...подадут апелляцию, дадут им одно ТО закупиться и потом только бан на 2 ТО.
RMUKMU
RMUKMU
   279 / 887
22 февраля в 19:03
Не факт, что бан будет действовать в летнее ТО 2019-го. Барселона, например, пока CAS рассматривал апелляцию купила Суареса и Ракитича. Хотя на Барселону ФИФА наложил запрет не в феврале, а в апреле.
Но если летнее окно отвоевать не выйдет, то для Челси это беда. Кадровых проблем нет только с центром защиты и с центром нападения.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил George-CFC
22 февраля в 18:55
Летом подадут апелляцию , а во время апелляции бан снимается , и накупите себе игроков
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
22 февраля в 18:54
Это и стоило ожидать , за Челси в молодёжках одни африканцы играют . Следующий Сити на очереди
Bastardo
Bastardo ответил Медив
   527 / 887
22 февраля в 18:48
Это все звенья одной цепи. Дело не в том, что 18 летний парень не может играть за клуб, вон Ампаду чуть ли не в 16 уже выходил в футболке Челси. УЕФА запрещает заключать какие либо соглашения с игроком младше 18 из других стран. Нельзя просто идти по Африке, собирать детей по улицам и отвозить в Кобхэм... Но есть одно "но", а если родители парня переехали в Англию, получили английское гражданство, то почему бы их ребенку не поступить в академию Челси? Вот в Челси подумали также, и поставили это на поток. Так трудоустраивались в Англии например родители Кристенсена. Опять же, почему бан прилетел именно в Челси - хз. Так поступают практически все клубы Англии. Стоит посмотреть состав академии МС или Арсенала, англичане там не особо в большинстве...
Как раз 18тилетний может без всяких вопросов. Младше - по ситуации. Ампаду родился в Эксестере, у него британский паспорт, по нему вопросов быть не должно.
У этого "но" есть внутреннее "но": родители футболиста должны мигрировать не по футбольной причине. Т.е. работать это должно так, чтобы вначале ребенок менял страну и после этого его замечали скауты, а не наоборот. У того же Бертрана мама получила, по инфе Гардиана, 125к фунтов, а его клуб лишь 15к.
Тут помимо твоего сравнения Магадишо и Лондона есть пару забавных вещей. Во-первых, такую политику УЕФА ведёт для предотвращения РАБОТОРГОВЛИ. Т.е. в Африке у детей меньше шансов стать рабами, чем академии футбольного гранда (Не шучу, это реальная формулировка подобной политики). Во-вторых, если у Челси таких случаев в районе 14-19, у Реала под 40, то у Атлетико вообще под 200. Такая цифра из-за партнёрства матрасников с китайской компанией, отсылавшей юниоров в академию мадридцев. Видимо, УЕФА, стремящиеся популяризировать футбол, не очень хотят, что б молодые китайцы играли не в родных пенатах, где уже выросли такие футболисты, как *ну вот эти вот китайцы*, а не уезжали во всякие Мадриды, после которых Томас Партей и Лукас Эрнандес оказываются известнее упомянутых мною китайцев.
marvel777
marvel777 ответил BESTjuventus10
   425 / 887
22 февраля в 18:08
Ловите толстяка обратно летом)
h8you
h8you
   87 / 887
22 февраля в 17:59
ээээ а толстяка куда девать
George-CFC
George-CFC
   205 / 887
22 февраля в 17:42
С этим руководством можно было такого ожидать.
Вперёд, юристы...
Посмотрим дальше как будут разворачиваться события, но сомневаюсь что аппеляция поможет.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   337 / 887
22 февраля в 17:32
Вот это 63.
Медив
Медив ответил Bastardo
   133 / 887
22 февраля в 17:23
Откуда инфа про паспорта сомалийцев? Расследование начали с товарняков Бертрана Траоре, мол, не дотягивал до 18ти, но уже играл пробные матчи за Челси против Арсенала. Про остальных пока ни слова.
Это все звенья одной цепи. Дело не в том, что 18 летний парень не может играть за клуб, вон Ампаду чуть ли не в 16 уже выходил в футболке Челси.
УЕФА запрещает заключать какие либо соглашения с игроком младше 18 из других стран. Нельзя просто идти по Африке, собирать детей по улицам и отвозить в Кобхэм...
Но есть одно "но", а если родители парня переехали в Англию, получили английское гражданство, то почему бы их ребенку не поступить в академию Челси? Вот в Челси подумали также, и поставили это на поток. Так трудоустраивались в Англии например родители Кристенсена.
Опять же, почему бан прилетел именно в Челси - хз. Так поступают практически все клубы Англии. Стоит посмотреть состав академии МС или Арсенала, англичане там не особо в большинстве...
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил unoejk
   157 / 887
22 февраля в 17:14
Что с ним не так? Грустно, если вам это нужно объяснять...
STVA 1
STVA 1 ответил Gourcuff Yohanne
   95 / 887
22 февраля в 16:54
А ты пишешь тупо чтоб написать ?
Это мое мнение.
BARCDJIN
BARCDJIN
   83 / 887
22 февраля в 16:53
Неплохо так чинуши = раз и себе на отпуск заработали. Красавчеги!
Сантус
Сантус ответил Manny_Pacquiao
   85 / 887
22 февраля в 16:32
Как же я рад. Летом не продадут Азара и не купят Икарди. Значит у икарди выбор либо в юве, либо в реал. Азар, надеюсь, не кинет Челси в столь трудный для них момент.
Азар кинет всех....а запрет только на подписания.Сменят тренера и будут подтягивать молодняк которого на два состава накупили.Впрок....)Тем более уже подали апелляцию,а пока она не изучена,на бан налагают бан,так что летом на шоппинг выйдут.Грановская сумочку себе ещё одну возьмёт..
Mixacka
Mixacka
   538 / 887
22 февраля в 16:13
За Евреем копают . Правильно делают !
Ozabot
Ozabot
   646 / 887
22 февраля в 16:11
Еще бы тренеров менять запретили бы и клуб бы точно ушел на дно.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил STVA 1
   563 / 887
22 февраля в 16:11
ПСЖ тоже надо наказать.
Это твое мнение или ты говоришь то что все говорят ?
Ozabot
Ozabot ответил Медив
   646 / 887
22 февраля в 16:10
Тут вопрос по Игуаину. У него в контракте прописана опция обязательного выкупа(если Челси конечно чудом пробьется в четверку), но фактически он игрок Ювентуса. Как оно тут разрулится - интересно
Вернут «Ювентусу» либо продлят аренду, что сомнительно, ибо Сарри вряд ли удержится на посту.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   209 / 887
22 февраля в 16:05
Как же я рад. Летом не продадут Азара и не купят Икарди. Значит у икарди выбор либо в юве, либо в реал. Азар, надеюсь, не кинет Челси в столь трудный для них момент.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   453 / 887
22 февраля в 16:02
придет Леонид космонавт и порядок наведет, спокуха)))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   113 / 887
22 февраля в 15:53
Лишние проблеммы и так в полыхающем доме !
Bastardo
Bastardo ответил fanliverpoolfan
   527 / 887
22 февраля в 15:48
Да да про Пулишича чо там?перейдет не перейдёт?
Chelsea deny that the moves are in reaction to the threat of a transfer ban(с) guardian

Если я правильно понимаю фразу, за переходы Игуаина и Пулишича Челси не боятся.
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