УЕФА открыл дело против Симеоне

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне по итогам матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0). Специалист обвиняется в неспортивном поведении. Речь идет о его неприличном жесте, когда он хотел продемонстрировать, что у его команды есть яйца. Сообщалось, что Симеоне грозит различное наказание вплоть до дисквалификации.
Также болельщикам «Атлетико» вменяется бросание посторонних предметов на поле и блокирование лестничных проходов.
Пока не сообщается, когда органы УЕФА рассмотрят данное дело.
https://www.youtube.com/watch?v=mj_EmYkezpE
https://www.youtube.com/watch?v=9cUNe5RPNaI
https://www.youtube.com/watch?v=mJkVhEBQ5kw
https://www.youtube.com/watch?v=FxiYh99f4wM
https://www.youtube.com/watch?v=LtpENObVceM
ААААА Ха Ха Ха :~))
ААААА Ха Ха Ха :~))
УЕФА конечно в бешенстве Кристинку и кабинутес обидели.
УЕФА конечно в бешенстве Кристинку и кабинутес обидели.
😀😀😀😀😀😀
https://m.youtube.com/watch?v=zWsEuczNj48
😀😀😀😀😀😀
Руки прочь от Индейцев!
Руки прочь от Индейцев!