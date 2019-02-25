УЕФА открыл дело против Симеоне

25 февраля 2019, 20:32

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне по итогам матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0). Специалист обвиняется в неспортивном поведении. Речь идет о его неприличном жесте, когда он хотел продемонстрировать, что у его команды есть яйца. Сообщалось, что Симеоне грозит различное наказание вплоть до дисквалификации.

Также болельщикам «Атлетико» вменяется бросание посторонних предметов на поле и блокирование лестничных проходов.