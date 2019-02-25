FA не применит санкций к Аррисабалаге

Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет наказывать вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу за его действия во время вчерашнего поединка Кубка Лиги против «Манчестер Сити».
Напомним, что Кепа отказался уходить на замену по требованию главного тренера команды Маурицио Сарри. После игры и Сарри, и Кепа говорили, что произошло недоразумение.
В FA решили, что у организации нет оснований для санкций к вратарю.
Если они не способны, то Дзола и Сарри с Абрамовичем. Один игрок не должен быть выше принципов и системы. Тем более такой молодой и пока без авторитета.
Его дорогой ценник не значит абсолютно ничего, только то ,что за него переплатил Челси.
Если они не способны, то Дзола и Сарри с Абрамовичем. Один игрок не должен быть выше принципов и системы. Тем более такой молодой и пока без авторитета.
Его дорогой ценник не значит абсолютно ничего, только то ,что за него переплатил Челси.