FA не применит санкций к Аррисабалаге

25 февраля 2019, 18:05

Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет наказывать вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу за его действия во время вчерашнего поединка Кубка Лиги против «Манчестер Сити».

Напомним, что Кепа отказался уходить на замену по требованию главного тренера команды Маурицио Сарри. После игры и Сарри, и Кепа говорили, что произошло недоразумение.

В FA решили, что у организации нет оснований для санкций к вратарю.