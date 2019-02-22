УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Лацио» за расизм

22 февраля 2019, 21:09

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Лацио» за проявление расизма в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против «Севильи».

Напомним, что ответная игра состоялась в Испании и завершилась победой «Севильи» со счетом 2:0.