«Реал» нацелился на Тальяфико

26 февраля 2019, 04:55

Защитник «Аякса» и сборной Аргентины Николас Тальяфико оказался в сфере интересов мадридского «Реала». По информации источника, «сливочные» попробуют приобрести 26-летнего футболиста этим летом.

Отмечается, что «Реал» рассматривает Тальяфико как игрока, который заменит в составе Марсело, потерявшего гарантированное место в основе.

Недавно Тальяфико играл против «Реала» в матче Лиги чемпионов.