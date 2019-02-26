«Реал» нацелился на Тальяфико

Защитник «Аякса» и сборной Аргентины Николас Тальяфико оказался в сфере интересов мадридского «Реала». По информации источника, «сливочные» попробуют приобрести 26-летнего футболиста этим летом.
Отмечается, что «Реал» рассматривает Тальяфико как игрока, который заменит в составе Марсело, потерявшего гарантированное место в основе.
Недавно Тальяфико играл против «Реала» в матче Лиги чемпионов.
Ты прав братан.
Ты прав братан.
Трио реала (двое с флажком и один со свистком) отлично тащат уже не первый сезон.Даже VAR не мешает ставить пенальти без контакта))
Трио реала (двое с флажком и один со свистком) отлично тащат уже не первый сезон.Даже VAR не мешает ставить пенальти без контакта))
Надеюсь срастется.
Надеюсь срастется.
Марс походу доигрывает сезон и валит.
Марс походу доигрывает сезон и валит.