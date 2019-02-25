Мончи заинтересован в работе в «Арсенале»

25 февраля 2019, 22:24

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи с высокой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона.

По слухам, Мончи очень заинтересован в переходе в «Арсенал», переговоры на данный момент продолжаются. В контракте Мончи есть пункт об отступных в размере 1 млн евро. В «Арсенале» функционер смог бы воссоединиться с Унаи Эмери, с которым он долгое время работал вместе в «Севилье».