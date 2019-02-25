«Бавария» готова заплатить 120 млн евро за Асенсио

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 3’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 17’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 4’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 31’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 2’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 4’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 2’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 48’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 18’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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«Бавария» готова заплатить 120 млн евро за Асенсио

25 февраля 2019, 20:17

«Бавария» готова заплатить за нападающего «Реала» Марко Асенсио 120 миллионов евро. Также мюнхенцы намерены предложить испанцу более выгодный контракт по сравнению с тем, что он имеет в Мадриде. 

Ранее сообщалось, что Асенсио входит в сферу интересов «Ювентуса». Туринцы готовы побороться за испанца в случае, если им не удастся оформить переход нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
   510 / 887
27 февраля в 13:42
Игрок хороший. Но дорого.
Karkaz
Karkaz ответил Juve14
26 февраля в 19:07
Недавно Боруссия объявила что больше не будет продавать Баварии своих игроков, вот результат) А вы говорите не будет Бавария за большие деньжища покупать игроков, куда они денутся если за гроши им шестерить не будут и норм контракты прописывать, включатся в реальность как миленькие. Скупать игроков конкурентов за гроши маня бундес золотом большого ума ненадо, тем более что бундес золото в последнее время шатко у Баварцев. Опережая болел мюнхенцев скажу что Юве за гроши не скупает, а делает все взаимовыгодно.
Я тебе скажу что в бундеслиге некого покупать, вот Бавария и ринулась за пределы. Хотя я уверен что они могут "даром" забрать Вернера, Хавертса, Брандта и Боруссия тут не нужна. Но если эти самые хавертсы и брандты не могут обыграть Краснодар, то это уже о многом говорит.
Плюс добавим сюда что новый спорт директор Салихамиджич, бегает за всем что блестит и готов расстаться с любыми деньгами.
Кроме Боруссии есть еще 16 команд, плюс недавно объявили о покупке таланта из второй бундеслиги, поэтому экономные немцы всегда найдут где взять по дешевле.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил realmadrid92
   66 / 887
26 февраля в 15:34
Марко только недавно вышел после травмы, поэтому у него еще есть шанс проявить себя и остаться в Реале. Даже если и захотят продавать, то только через год. Я считаю, что летом должны продавать Бэйла, Бенза (на подмену можно оставлять), Васкеса, Марсело, Иско, Наваса, Касилью. Будь моя воля я убрал бы еще Вальехо (вечно травмирован), Одриасола (всадник без головы), Начо (если хочет остаться, то только 4-ым), Мариано (можно оставить на подмену), и еще в аренду Браими Диаса и Вальверде (а то совсем зеленные),
Навас лучший вратарь в мире!
Одриосола самое то на подмену.
Касильяс продали
Марсело, если готов остаться даже если он будет играть только 15 минут, то можно оставить
Иско, при норм тренере норм играет
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил allemz
   104 / 887
26 февраля в 10:47
Дибала пшик на евроарене, лучше Фекира взять. Фекир и Толиссо как раз кореша.
Ну да, лучше Фекира, а в центр поля еще и Фодена у вас взять)
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил рус фан
   490 / 887
26 февраля в 05:56
А тем временем питер крауч может стать свободным агентом.
рус фан
рус фан ответил Manny_Pacquiao
   250 / 887
26 февраля в 03:50
Крооса, ты серьезно? Игрока, который определяет темп команды? Которому не найти замену на данный момент? Ребята, вы че там курите? Купить Де Брюйне? Ага, уйдёт он от Пепа. Ван Дейк? Который твердит, что хочет остаться легендой Ливерпуля? Я просто в шоке.
Вот рыжего я и хотел бы на позицию Крооса, купить у Пепа полагаю не невозможно, просто цели нет замены немца, хотя по мне бельгиец получше и если предложить скажем 140 млн фунтов, а ему з/п 25 млн, то все возможно и сложиться, Ван Дейк если не возьмет золото АПЛ и ЛЧ смысл провисать в Ливере, да за него придется отдать рекордные! для защитника деньги, то есть более 90 млн, сложнее всего будет взять Мбапе и Салаха вот за них за каждого не меньше 200 млн придется заплатить да и то если клубы согласятся отдавать игрока который по 30-ть с чем то очков только в чемпе зарабатывает.
Bayern Best
Bayern Best
   106 / 887
25 февраля в 23:40
Это очень дорого.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
25 февраля в 23:13
Пусть раскошелятся!!! Не все же соседей грабить!!!
realmadrid92
realmadrid92 ответил Manny_Pacquiao
   636 / 887
25 февраля в 22:32
Крооса, ты серьезно? Игрока, который определяет темп команды? Которому не найти замену на данный момент? Ребята, вы че там курите? Купить Де Брюйне? Ага, уйдёт он от Пепа. Ван Дейк? Который твердит, что хочет остаться легендой Ливерпуля? Я просто в шоке.
Я тут причем))) Я изложил кого бы Я хотел продать. Насчет Тони согласен, таких игроков на рынке за приемлемые деньги пока нет. Можно было Погба взять, но приход Сульшера и нереальные бабки за него не дают повода задумываться об этом трансфере, как и Де Брюине. Пока Реал не купит бомбардира и крутого чувака на правый фланг атаки о громких трансферах в центр и в защиту пока не видится. Насчет Азара сомневаюсь, что он или Вини будут также продуктивный на правом фланге или в центре. Вини пока неплох и ему еще есть куда расти, так что приход Эдена мне не нравится.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил Romeo 777
   209 / 887
25 февраля в 22:17
Скорее the sun
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил рус фан
   209 / 887
25 февраля в 22:16
Крооса, ты серьезно? Игрока, который определяет темп команды? Которому не найти замену на данный момент? Ребята, вы че там курите? Купить Де Брюйне? Ага, уйдёт он от Пепа. Ван Дейк? Который твердит, что хочет остаться легендой Ливерпуля? Я просто в шоке.
рус фан
рус фан ответил allemz
   250 / 887
25 февраля в 22:16
Зачем брать нового, когда есть Брахим?
А Вы про Диаса, но он уж очень сырой.
allemz
allemz ответил Ragnar_Lodbrok
   59 / 887
25 февраля в 22:12
Очень много за игрока, который еще ничего не показал. Уж лучше добавить денег и купить Дибалу, ну или Набиля Фекира
Дибала пшик на евроарене, лучше Фекира взять.
Фекир и Толиссо как раз кореша.
allemz
allemz ответил рус фан
   59 / 887
25 февраля в 22:10
В смысле.
Зачем брать нового, когда есть Брахим?
Romeo 777
Romeo 777
   319 / 887
25 февраля в 21:53
Этот испанский ДонБалон по желтизне, как английский Дэйли Мейл.
Juve14
Juve14
   255 / 887
25 февраля в 21:21
Недавно Боруссия объявила что больше не будет продавать Баварии своих игроков, вот результат) А вы говорите не будет Бавария за большие деньжища покупать игроков, куда они денутся если за гроши им шестерить не будут и норм контракты прописывать, включатся в реальность как миленькие. Скупать игроков конкурентов за гроши маня бундес золотом большого ума ненадо, тем более что бундес золото в последнее время шатко у Баварцев. Опережая болел мюнхенцев скажу что Юве за гроши не скупает, а делает все взаимовыгодно.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   104 / 887
25 февраля в 21:02
Очень много за игрока, который еще ничего не показал. Уж лучше добавить денег и купить Дибалу, ну или Набиля Фекира
рус фан
рус фан ответил allemz
   250 / 887
25 февраля в 20:58
Брахим?
В смысле.
рус фан
рус фан ответил realmadrid92
   250 / 887
25 февраля в 20:57
Марко только недавно вышел после травмы, поэтому у него еще есть шанс проявить себя и остаться в Реале. Даже если и захотят продавать, то только через год. Я считаю, что летом должны продавать Бэйла, Бенза (на подмену можно оставлять), Васкеса, Марсело, Иско, Наваса, Касилью. Будь моя воля я убрал бы еще Вальехо (вечно травмирован), Одриасола (всадник без головы), Начо (если хочет остаться, то только 4-ым), Мариано (можно оставить на подмену), и еще в аренду Браими Диаса и Вальверде (а то совсем зеленные),
Не, Наваса и Марсело лучше оставить, можно продать Бэйла, Бенза, Крооса (мало отрабатывает в обороне, возраст, по системе гол+пас не оправдал), Мариано, Начо, Иско, Касилью, добавить денег и купить Салах, Мбапе, Икарди, Ван Дейк, Де Брюнье, согласитесь что "рожа у меня не треснет" для Реала.
allemz
allemz ответил рус фан
   59 / 887
25 февраля в 20:57
Марко всего 23 года, летом уйдет Иско, да Бавария предлагает неплохие деньги, но сначала надо купить адекватную замену Асенсио, потом уже думать о продаже.
Брахим?
рус фан
рус фан
   250 / 887
25 февраля в 20:50
Марко всего 23 года, летом уйдет Иско, да Бавария предлагает неплохие деньги, но сначала надо купить адекватную замену Асенсио, потом уже думать о продаже.
realmadrid92
realmadrid92
   636 / 887
25 февраля в 20:46
Марко только недавно вышел после травмы, поэтому у него еще есть шанс проявить себя и остаться в Реале. Даже если и захотят продавать, то только через год. Я считаю, что летом должны продавать Бэйла, Бенза (на подмену можно оставлять), Васкеса, Марсело, Иско, Наваса, Касилью. Будь моя воля я убрал бы еще Вальехо (вечно травмирован), Одриасола (всадник без головы), Начо (если хочет остаться, то только 4-ым), Мариано (можно оставить на подмену), и еще в аренду Браими Диаса и Вальверде (а то совсем зеленные),
Бестрофейный
Бестрофейный
   145 / 887
25 февраля в 20:20
Жутко интересная интрига.
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