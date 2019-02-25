«Бавария» готова заплатить 120 млн евро за Асенсио

25 февраля 2019, 20:17

«Бавария» готова заплатить за нападающего «Реала» Марко Асенсио 120 миллионов евро. Также мюнхенцы намерены предложить испанцу более выгодный контракт по сравнению с тем, что он имеет в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Асенсио входит в сферу интересов «Ювентуса». Туринцы готовы побороться за испанца в случае, если им не удастся оформить переход нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.