«Бавария» готова заплатить 120 млн евро за Асенсио

«Бавария» готова заплатить за нападающего «Реала» Марко Асенсио 120 миллионов евро. Также мюнхенцы намерены предложить испанцу более выгодный контракт по сравнению с тем, что он имеет в Мадриде.
Ранее сообщалось, что Асенсио входит в сферу интересов «Ювентуса». Туринцы готовы побороться за испанца в случае, если им не удастся оформить переход нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Плюс добавим сюда что новый спорт директор Салихамиджич, бегает за всем что блестит и готов расстаться с любыми деньгами.
Кроме Боруссии есть еще 16 команд, плюс недавно объявили о покупке таланта из второй бундеслиги, поэтому экономные немцы всегда найдут где взять по дешевле.
Плюс добавим сюда что новый спорт директор Салихамиджич, бегает за всем что блестит и готов расстаться с любыми деньгами.
Кроме Боруссии есть еще 16 команд, плюс недавно объявили о покупке таланта из второй бундеслиги, поэтому экономные немцы всегда найдут где взять по дешевле.
Одриосола самое то на подмену.
Касильяс продали
Марсело, если готов остаться даже если он будет играть только 15 минут, то можно оставить
Иско, при норм тренере норм играет
Одриосола самое то на подмену.
Касильяс продали
Марсело, если готов остаться даже если он будет играть только 15 минут, то можно оставить
Иско, при норм тренере норм играет
Фекир и Толиссо как раз кореша.
Фекир и Толиссо как раз кореша.