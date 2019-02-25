«Арсенал» хочет подписать Кинтеро

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  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
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  • Бразилия. Лига Минейро
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  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
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Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Жирона -:-  Реал Сосьедад 2.5 3.15 3
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 Матч перенесен  Лацио -:-  Удинезе - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Хоффенхайм 1.77 4 4.2
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:30 86’  Динамо К 5:0  Заря 1.4 4.5 7.5
20:00 59’  Шахтер Дн 2:0  Александрия - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 34 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.45 3.25 2.95
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 5 1.37 7.4
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 0:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 28 4.8 1.22
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 0:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2.75 2.1 4.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 0:3 Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 0:0 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 2.12 2.45 5
Бразилия. Лига Минейро 2019, 8 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 11 1.73 2.4
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 3:0 Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 3:0 Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:0 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 19’ Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 0:0 Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.05 3.3 3.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 1:3 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 4:0 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 5:1 Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.11 9.5 20
20:00 61’ Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос 0:0 Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 18’ Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 0:0 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа 0:2 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет 3.5 2.35 2.7
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 60’ Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ 1:0 Логотип футбольный клуб Секция (Нес-Циона)Секция - - -
20:00 58’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ 2.35 2.9 3.25
20:00 58’ Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ 0:2 Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 2.15 2.9 3.65
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.8 3.2 2
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 1:1 Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс -:- Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити -:- Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан -:- Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс - - -
Колумбия. Примера А 2019, 6 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 2:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 3.75 1.72 4.5
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 3:3 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид 0:0 Логотип футбольный клуб ФУС де РабатФУС де Рабат - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем 2:1 Логотип футбольный клуб КонгсвингерКонгсвингер - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек - - -
20:00 66’ Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:0 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 4.5 3.7 1.7
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 4:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука 1.3 5 10
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Утрехт-2Утрехт-2 -:- Логотип футбольный клуб ОссОсс - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 7 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:3 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 60’ Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2:0 Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2.3 3.15 3.15
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 5.4 3.6 1.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 17’ Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 0:0 Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 2.5 2.9 3
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 15’ Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 1:0 Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 1.9 3.2 4.2
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.5 4 6.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 60’ Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 3:0 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко 1.08 9 35
20:00 60’ Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 0:1 Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 7.9 4.5 1.37
Чили. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унив. Католика (Сантьяго)Унив. Католика 0:1 Логотип футбольный клуб Депортес (Икике)Депортес 2.7 1.75 8
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюбленсе (Чильян)Ньюбленсе 0:2 Логотип футбольный клуб Сантьяго МорнингСантьяго Морнинг - - -
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«Арсенал» хочет подписать Кинтеро

сегодня, 20:54

Полузащитник «Порту» Хуан Кинтеро попал в сферу интересов «Арсенала». Лондонский клуб рассматривает колумбийца как замена Месуту Озилу.

Ранее сам футболист сообщал, что его агент встречался с представителями «Манчестер Сити».

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