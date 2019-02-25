«Арсенал» хочет подписать Кинтеро

Полузащитник «Порту» Хуан Кинтеро попал в сферу интересов «Арсенала». Лондонский клуб рассматривает колумбийца как замена Месуту Озилу.
Ранее сам футболист сообщал, что его агент встречался с представителями «Манчестер Сити».
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|-:-
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|-
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|Богемиан
|-:-
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|Метелин
|1:1
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|-
|-
|-
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|Матч завершен
|Онсе Кальдас
|2:1
|Депортес Толима
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|1
|X
|2
|22:00
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|Богота
|-:-
|Льянерос
|-
|-
|-
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|-
|-
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|-
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|17:00
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|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|18:00
|Матч завершен
|Лиллестрем
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|-
|-
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|1
|X
|2
|03:06
|Матч завершен
|Сантос Лагуна
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|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Утрехт-2
|-:-
|Осс
|-
|-
|-
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 7 тур
|1
|X
|2
|00:45
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|Либертад
|2:3
|Олимпия
|-
|-
|-
|02:45
|Матч завершен
|Депортиво Сантани
|0:1
|Спортиво Лукеньо
|-
|-
|-
|Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур
|1
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|2
|20:00
|60’
|Шленск
|2:0
|Заглембе
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|1
|X
|2
|22:00
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|Маритиму
|-:-
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|17’
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|Бешикташ
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|X
|2
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|-:-
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|-
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|2
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|Чили. Примера B 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Ньюбленсе
|0:2
|Сантьяго Морнинг
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|-
Полузащитник «Порту» Хуан Кинтеро попал в сферу интересов «Арсенала». Лондонский клуб рассматривает колумбийца как замена Месуту Озилу.
Ранее сам футболист сообщал, что его агент встречался с представителями «Манчестер Сити».