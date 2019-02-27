Гацкан: «После завершения карьеры хотел бы начать тренировать»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал о том, чем планирует заниматься в будущем.

Чем бы хотел заниматься после карьеры? Думал над этим. Скоро я получу тренерскую лицензию категории «B». Смогу тренировать детей до 18 лет. Затем планирую учиться на лицензию «А». После завершения карьеры хотел бы начать тренировать. Сначала хотел бы помогать кому-нибудь, а потом стать главным.

Бизнес? Нет. Для меня это тяжело, так как я в этом не разбираюсь. Но если будут хорошие варианты с друзьями или знакомыми, почему бы и нет. Но я об этом еще серьезно не думал. Хочу играть и приносить пользу «Ростову».