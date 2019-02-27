Филин: «Три ночи подряд не спали, чтобы подготовить поле к ЦСКА»

Представитель компании, занимающейся подготовкой поля на центральном стадионе «Арсенал», Юрий Филин разочарован тем фактом, что комиссия РПЛ не разрешила проводить матч «Арсенал» - ЦСКА в Туле. Игра перенесена в Грозный.
Поле ровное сухое, без выбоин. По тестам оно проходит: по плотности грунта, влажности. Проверяли специальными приборами на разрывы, с этим тоже был порядок. Вообще, по основным критериям, поле в удовлетворительном состоянии.
Сейчас температура +2, в субботу прогнозируют заморозки до -12. Мы не останавливаемся, работаем. Конечно, мы надеялись сыграть с ЦСКА в Туле. Три раза комиссия приезжала… Они должны были видеть положительную динамику в состоянии поля. Когда МЮ приехал весной играть в Ростов-на-Дону, поле там тоже было не лучшего качества, но Моуриньо сказал: «Мы играем для болельщиков» и не настаивал на переносе. Жалко болельщиков, которые купили билеты и теперь не увидят такую игру. Поверьте, мы старались, работали не спустя рукава. Три ночи подряд не спали, до сих пор переживаем.
А про бойцов -левая отмазка. Если пошёл зарабатывать футболом (хорошо зарабатывать!), будь готов пахать на сложных полях. Или можно пойти в шахматисты, там травм не бывает...
А про бойцов -левая отмазка. Если пошёл зарабатывать футболом (хорошо зарабатывать!), будь готов пахать на сложных полях. Или можно пойти в шахматисты, там травм не бывает...
Подумаешь, какая невидаль - пяток игроков сломается. Миллер из гос кармана ещё на десяток бабла отсыпет.
А Гинеру приходится дорожить каждым бойцом.
Вот и вся разница
Подумаешь, какая невидаль - пяток игроков сломается. Миллер из гос кармана ещё на десяток бабла отсыпет.
А Гинеру приходится дорожить каждым бойцом.
Вот и вся разница
Прежде чем бла-бла, сходи в "С-Э" или на Чемп. Там всё доходчиво и с картинками, для тех, кто грамотой не владеет
Прежде чем бла-бла, сходи в "С-Э" или на Чемп. Там всё доходчиво и с картинками, для тех, кто грамотой не владеет
А так вспомнилась старая армейская шутка: "Свинью с вечера откормить и утром зарезать"
А так вспомнилась старая армейская шутка: "Свинью с вечера откормить и утром зарезать"
Что касается переносов в пользу коней, то на памяти Заснеженная Самара и дважды уже Тула.
Так же на памяти игра Зенита с Лучом по щиколотку в воде, когда мяч просто останавливался в луже. И никаких претензий со стороны Зенита, при всех якобы болеющих за наших высших руководителей.
И не забудь, какую должность в РФСе занимает якобы частник гинер...
Что касается переносов в пользу коней, то на памяти Заснеженная Самара и дважды уже Тула.
Так же на памяти игра Зенита с Лучом по щиколотку в воде, когда мяч просто останавливался в луже. И никаких претензий со стороны Зенита, при всех якобы болеющих за наших высших руководителей.
И не забудь, какую должность в РФСе занимает якобы частник гинер...
ПОЗОР КОНЯМ, КАК ДЕВОЧКИ.
ПОЗОР КОНЯМ, КАК ДЕВОЧКИ.
Спектакль .... Кони привередливые по Василию Шукшину .
Вот так совпадение .
Спектакль .... Кони привередливые по Василию Шукшину .
Вот так совпадение .
Прям такие принципиальные...Одним словом - кабинетно-регламентные...
Прям такие принципиальные...Одним словом - кабинетно-регламентные...