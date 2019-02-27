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Филин: «Три ночи подряд не спали, чтобы подготовить поле к ЦСКА»

27 февраля 2019, 14:46
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Представитель компании, занимающейся подготовкой поля на центральном стадионе «Арсенал», Юрий Филин разочарован тем фактом, что комиссия РПЛ не разрешила проводить матч «Арсенал» - ЦСКА в Туле. Игра перенесена в Грозный.

Поле ровное сухое, без выбоин. По тестам оно проходит: по плотности грунта, влажности. Проверяли специальными приборами на разрывы, с этим тоже был порядок. Вообще, по основным критериям, поле в удовлетворительном состоянии.

Сейчас температура +2, в субботу прогнозируют заморозки до -12. Мы не останавливаемся, работаем. Конечно, мы надеялись сыграть с ЦСКА в Туле. Три раза комиссия приезжала… Они должны были видеть положительную динамику в состоянии поля. Когда МЮ приехал весной играть в Ростов-на-Дону, поле там тоже было не лучшего качества, но Моуриньо сказал: «Мы играем для болельщиков» и не настаивал на переносе. Жалко болельщиков, которые купили билеты и теперь не увидят такую игру. Поверьте, мы старались, работали не спустя рукава. Три ночи подряд не спали, до сих пор переживаем.

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Все комментарии
oncha
oncha
   78 / 887
28 февраля в 02:31
Полная безответственность.
tolctoy
tolctoy
   518 / 887
27 февраля в 20:50
На новой арене динамо поле такое же как в туле.А Спартак играть будет,и не ноет как кобылы.75р в действии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил КАМЮ
   41 / 887
27 февраля в 20:48
А Зенит может хоть на Северном полюсе играть. Подумаешь, какая невидаль - пяток игроков сломается. Миллер из гос кармана ещё на десяток бабла отсыпет. А Гинеру приходится дорожить каждым бойцом. Вот и вся разница
Насчёт Чемпа ничего не скажу, а читать С-Э - себя не уважать. Да и зачем мне эти картинки, если сфоткать можно по любому. Игнашевич не даст соврать.
А про бойцов -левая отмазка. Если пошёл зарабатывать футболом (хорошо зарабатывать!), будь готов пахать на сложных полях. Или можно пойти в шахматисты, там травм не бывает...
КАМЮ
КАМЮ ответил Ангел неБесГрешен
   431 / 887
27 февраля в 20:20
Почти все рукоЙводители РФСа были из Зенита. Но это не мешало Федуну заседать в ВИП ложах с этими людьми за стаканчиком коньяка. И про юбилей Симоняна толкуют не только наши, сам Федун недавно заикнулся про 100 летие Спартака в 2022 году. Что касается переносов в пользу коней, то на памяти Заснеженная Самара и дважды уже Тула. Так же на памяти игра Зенита с Лучом по щиколотку в воде, когда мяч просто останавливался в луже. И никаких претензий со стороны Зенита, при всех якобы болеющих за наших высших руководителей. И не забудь, какую должность в РФСе занимает якобы частник гинер...
А Зенит может хоть на Северном полюсе играть.
Подумаешь, какая невидаль - пяток игроков сломается. Миллер из гос кармана ещё на десяток бабла отсыпет.
А Гинеру приходится дорожить каждым бойцом.
Вот и вся разница
КАМЮ
КАМЮ ответил Ангел неБесГрешен
   431 / 887
27 февраля в 20:15
Ноете как раз вы, и из года в год.Почему то Зенит не натравил комиссию на Урал, а ваши две недели назад засуетились. Зенит в Туле зимой играл, не боясь травм. И в Ебурге наверняка не Ташкент будет. Но Зенит не ходит по кабинетам в поисках регламента...
В своей упёртой ненависти к армейцам, ты не учёл фактов приведённых Ваней лучшим.
Прежде чем бла-бла, сходи в "С-Э" или на Чемп. Там всё доходчиво и с картинками, для тех, кто грамотой не владеет
КАМЮ
КАМЮ
   431 / 887
27 февраля в 20:10
По моемУ скромному разумению, - поле надо готовить не три ночи подряд накануне игры, а с дня, после последней игры, в декабре.
А так вспомнилась старая армейская шутка: "Свинью с вечера откормить и утром зарезать"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Ваня лучший
   41 / 887
27 февраля в 19:34
Инициатива проверки поля в Туле исходила от РФС ( ЦСКА в это время был еще в Испании). Сегодня показали фото поля в Екатеринбурге. Мечта, а не поле, не хуже чем в Питере под крышей, пожалуй даже зеленее. Просто потому что на Урале люди готовили поле с января. Осенью поле было прошито. Все как надо. В Туле же поле не прошито и они включили подогрев только 9 февраля. Ясно, что за 2 недели трава не вырастет. Причина? Воровать надо меньше. А то на трансферы денег хватает , а на поле нет. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую Просто вспомни как У ФА играла домашний матч в Питере на Петровском и все поймешь. ЦСКА было гораздо удобнее играть в Туле. И не надо передергивать. Тем более , что в РФС у Питера теперь свой человек. Уже на Симоняна не прокатит сваливать
Почти все рукоЙводители РФСа были из Зенита. Но это не мешало Федуну заседать в ВИП ложах с этими людьми за стаканчиком коньяка. И про юбилей Симоняна толкуют не только наши, сам Федун недавно заикнулся про 100 летие Спартака в 2022 году.
Что касается переносов в пользу коней, то на памяти Заснеженная Самара и дважды уже Тула.
Так же на памяти игра Зенита с Лучом по щиколотку в воде, когда мяч просто останавливался в луже. И никаких претензий со стороны Зенита, при всех якобы болеющих за наших высших руководителей.
И не забудь, какую должность в РФСе занимает якобы частник гинер...
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
27 февраля в 19:10
Да мы вам верим, верим! Но что поделать, если у придирчивой инспекции РПЛ свое мнение на этот счет...Искренне жаль, что в Туле не увидят такой крайне интересный матч, мда.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил time out
   30 / 887
27 февраля в 18:29
Филин говорит, что три ночи не спали, стадион готовили. И что? Гинер трое суток и днем, и ночью всех доставал, чтобы как прошлый год матч на ВЭБ-арену перенесли. Надеялся, что опять Арсенал дубль выставит. Так, что ни тебе,Филин, не повезло, ни Гинеру. Не решились второй год подряд на его уловку идти. Вам остается только в Грозном коням холку начистить или хвоста накрутить, чтоб не слишком умничали. Победу Арсеналу!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Ангел неБесГрешен
       30 / 887
    27 февраля в 18:27
    Ноете как раз вы, и из года в год.Почему то Зенит не натравил комиссию на Урал, а ваши две недели назад засуетились. Зенит в Туле зимой играл, не боясь травм. И в Ебурге наверняка не Ташкент будет. Но Зенит не ходит по кабинетам в поисках регламента...
    Инициатива проверки поля в Туле исходила от РФС ( ЦСКА в это время был еще в Испании). Сегодня показали фото поля в Екатеринбурге. Мечта, а не поле, не хуже чем в Питере под крышей, пожалуй даже зеленее. Просто потому что на Урале люди готовили поле с января. Осенью поле было прошито. Все как надо. В Туле же поле не прошито и они включили подогрев только 9 февраля. Ясно, что за 2 недели трава не вырастет. Причина? Воровать надо меньше. А то на трансферы денег хватает , а на поле нет. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую Просто вспомни как У ФА играла домашний матч в Питере на Петровском и все поймешь. ЦСКА было гораздо удобнее играть в Туле. И не надо передергивать. Тем более , что в РФС у Питера теперь свой человек. Уже на Симоняна не прокатит сваливать
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Заполярный
       2 / 887
    27 февраля в 18:14
    НАДО КОНЕЙ ОТПРАВИТЬ ИГРАТЬ В ЭМИРАТЫ, В ИХ ЧЕМПИОНАТ, ТАМ ПОЛЯ ВСЕГДА ХОРОШИЕ. ТАМ И ОСТАВИТЬ. ПОЗОР КОНЯМ, КАК ДЕВОЧКИ.
      Заполярный
      Заполярный
         211 / 887
      27 февраля в 18:02
      НАДО КОНЕЙ ОТПРАВИТЬ ИГРАТЬ В ЭМИРАТЫ, В ИХ ЧЕМПИОНАТ, ТАМ ПОЛЯ ВСЕГДА ХОРОШИЕ. ТАМ И ОСТАВИТЬ.
      ПОЗОР КОНЯМ, КАК ДЕВОЧКИ.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответил SHMEL
         41 / 887
      27 февраля в 17:40
      Уж чьи бы бакланы про кабинеты каркали...Только так нужно учить людей порядку,а не ныть потом.В следующий раз у них поле весной будет лучше,чем у других.
      Ноете как раз вы, и из года в год.Почему то Зенит не натравил комиссию на Урал, а ваши две недели назад засуетились. Зенит в Туле зимой играл, не боясь травм. И в Ебурге наверняка не Ташкент будет. Но Зенит не ходит по кабинетам в поисках регламента...
      RIR68
      RIR68
         183 / 887
      27 февраля в 17:30
      а почему только три ночи? Филины вообще ночной образ жизни ведут)))
      Суеверный
      Суеверный
         111 / 887
      27 февраля в 17:00
      Спали - не спали... Работали - не работали... Комиссия не приняла - не о чем говорить.
      Гус Пойет
      Гус Пойет
         250 / 887
      27 февраля в 16:29
      Лучше филину поле доверить чем бакланам крышу
      time out
      time out
         27 / 887
      27 февраля в 16:27
      Филин говорит, что три ночи не спали, стадион готовили. И что? Гинер трое суток и днем, и ночью всех доставал, чтобы как прошлый год матч на ВЭБ-арену перенесли. Надеялся, что опять Арсенал дубль выставит. Так, что ни тебе,Филин, не повезло, ни Гинеру. Не решились второй год подряд на его уловку идти. Вам остается только в Грозном коням холку начистить или хвоста накрутить, чтоб не слишком умничали. Победу Арсеналу!
      cska plus
      cska plus
         12 / 887
      27 февраля в 16:22
      Три ночи не спали, грели газон.
      SHMEL
      SHMEL ответил LOpp
         44 / 887
      27 февраля в 16:05
      Гинер тоже 3 ночи не спал, обзванивал всех функционеров, чтобы матч из Тулы перенесли.
      А ты на коммутаторе штекеры переставлял?Ну типа "аллё барышня,мне Смольный..."
      SHMEL
      SHMEL ответил Ангел неБесГрешен
         44 / 887
      27 февраля в 16:03
      Кони то со смартфонами на поле выйдут вместо тренировок , то комиссию натравят. Прям такие принципиальные...Одним словом - кабинетно-регламентные...
      Уж чьи бы бакланы про кабинеты каркали...Только так нужно учить людей порядку,а не ныть потом.В следующий раз у них поле весной будет лучше,чем у других.
      SHMEL
      SHMEL
         44 / 887
      27 февраля в 16:01
      Жалкие отговорки.Нужно было чтобы у комиссии никаких вопросов не могло возникнуть.Наплевательское отношение к своим болельщикам.
      vinyardrip
      vinyardrip ответил 25процентный клоун
         552 / 887
      27 февраля в 15:53
      Гинер в исполкоме
      Федосыч тоже
      EAGuar As
      EAGuar As
         47 / 887
      27 февраля в 15:52
      Сегодня в тульском драматическом театре премьера .
      Спектакль .... Кони привередливые по Василию Шукшину .
      Вот так совпадение .
      EAGuar As
      EAGuar As
         47 / 887
      27 февраля в 15:50
      Придется в Грозном играть .
      mangoх12
      mangoх12 ответил Ангел неБесГрешен
         17 / 887
      27 февраля в 15:49
      Кони то со смартфонами на поле выйдут вместо тренировок , то комиссию натравят. Прям такие принципиальные...Одним словом - кабинетно-регламентные...
      слышь а ты убытки возметишь Гинеру за травмы игроков на таком огороде ?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         41 / 887
      27 февраля в 15:46
      Кони то со смартфонами на поле выйдут вместо тренировок , то комиссию натравят.
      Прям такие принципиальные...Одним словом - кабинетно-регламентные...
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил ЦCКА навсегда
         10 / 887
      27 февраля в 15:35
      Под картофан сгодится!
      Стремненько все это выглядит. В Екатеринбурге по сравнению с Тулой - УЭМБЛИ!!!
      mangoх12
      mangoх12
         17 / 887
      27 февраля в 15:32
      да это не Филин это стрекозел , лето пр@@али теперь вот опомнились))

      Leha-ha50
      Leha-ha50
         10 / 887
      27 февраля в 15:32
      Надо было 93 не спать, а трое суток погоду не сделают!!!
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         2 / 887
      27 февраля в 15:27
      Под картофан сгодится!
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