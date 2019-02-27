Филин: «Три ночи подряд не спали, чтобы подготовить поле к ЦСКА»

Представитель компании, занимающейся подготовкой поля на центральном стадионе «Арсенал», Юрий Филин разочарован тем фактом, что комиссия РПЛ не разрешила проводить матч «Арсенал» - ЦСКА в Туле. Игра перенесена в Грозный.

Поле ровное сухое, без выбоин. По тестам оно проходит: по плотности грунта, влажности. Проверяли специальными приборами на разрывы, с этим тоже был порядок. Вообще, по основным критериям, поле в удовлетворительном состоянии.