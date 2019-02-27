Гаджиев: «Не могу знать о возрасте Сулейманова»

Тренер Гаджи Гаджиев, который в разные годы возглавлял махачкалинский «Анжи», сообщил, что ему ничего не известно о махинациях с датой рождения нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

Сейчас появляется много разной информации, пока нет конкретного доказательства, говорить об этом не стоит. Точно так же, как не стоит говорить о том, что Шапи играл за «Анжи». Шапи – воспитанник махачкалинской футбольной школы Министерства образования (РСДЮШОР-2 Махачкала. – Прим.). Установить какую-то истину, наверное, можно, только связавшись с кем-то из школы, в которой воспитывался Сулейманов. Я, естественно, не могу об этом знать, поскольку я детские команды не тренировал.