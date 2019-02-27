Детский тренер Сулейманова опроверг информацию о «переписанной» дате

Один из первых тренеров форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова Мурза Мурзаев опроверг информацию о том, что его бывший ученик «переписанный» с 1995 года на 1999 год рождения.

Когда в мою команду попал Шапи, он уже был 1999 года, поэтому не думаю, что стоит верить информации, которая кажется ложной. Я хорошо помни Шапи с первых дней – он был маленький щупленький, но левая у него была сумасшедшая. Как у Месси, а может, и лучше.

Сталкивался ли я с подобным? Я лично не сталкивался, но знаю о такой практике. Вы думаете, что из действующего состава сборной России никто не переписан? Вы же сами знаете ответ лучше меня. А тут парень выстрелил, и начали его клевать, как коршуны. Почему никто не интересуется игроками сборной России?

Повторюсь, парень с детства был очень талантлив, а вместо того, чтобы порадоваться, начинают что-то выискивать. Некоторое время назад с этим вопросам к нам обращались и представители «Краснодара». Неужели вы думаете, что краснодарцы не проверяют такие вещи? Там серьезный клуб, не сомневайтесь, они все узнали.