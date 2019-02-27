Колобков: «Работа над Fan ID ведется, ее формат пока неизвестен»

27 февраля 2019, 16:17

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что окончательный формат системы идентификации и доступа зрителей (Fan ID) на матчах чемпионата России по футболу и Кубка России не определен.

Минспорту дано поручение рассмотреть совместно с рядом ведомств и заинтересованных организаций вопрос о применении паспорта болельщика на футбольных матчах в России. В настоящее время этот вопрос находится в работе. Однако еще преждевременно говорить о том, будет ли эта система применена, когда и в каком виде.

Ранее сообщалось, что Fan ID планируется ввести на матчах с 1 июля.