Костылев: «Правильно, что матч ЦСКА перенесли в Грозный»

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал перенос матча 18-го тура чемпионата России с «Арсеналом» из Тулы в Грозный.

Отнесся к переносу хорошо. У нас северная страна, и не все поля находятся в одинаково хорошем состоянии. Ничего особенного в переносе не вижу. Да, это более дальний выезд, но все команды сейчас разъезжают по Европе и готовы к любым переездам. Не думаю, что у ЦСКА возникнут какие-то проблемы от того, что придется лететь на игру.



Москва и Подмосковье? Был бы хороший вариант, если бы матч перенесли в Химки. Но не знаю, следят ли там за полем теперь, ведь «Динамо» оттуда уехало на новую арену. «Химки», выступающие в ФНЛ , играют попозже, поэтому поле может быть не готово. В Грозном точно погода будет лучше. И газон там гарантированно хороший.