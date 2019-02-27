ФИФА оценит возможность увеличения числа участников ЧМ-2022 15 марта

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что итоги исследования по возможному увеличению участников ЧМ -2022 в Катаре с 32 до 48 команд будут подведены на совете организации 15 марта в Майами.

Чтобы увеличить формат проведения чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных, потребуется больше восьми стадионов. В настоящий момент перед Катаром стоит обязательство построить восемь арен, и если мы хотим увеличить количество участников мирового первенства, то нам потребуется еще четыре стадиона. Советом ФИФА была поставлена задача провести оценку того, как в сложной геополитической ситуации мы сможем организовать чемпионат мира в формате 48 команд, и результаты этой работы будут оглашены по время следующего заседания совета ФИФА в Майами 15 марта.