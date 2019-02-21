Голодец: «Россия поддержала выдвижение Инфантино на новый срок»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что Россия поддержала президента ФИФА Джанни Инфантино в его выдвижении на новый срок.

Россия поддержала выдвижение Инфантино. То, что было сделано во время чемпионата мира по футболу, вызывает огромное уважение. Инфантино - человек хороших спортивных олимпийских принципов, он продвигает возможности для занятий спортом разных категорий населения, очень активно поддерживает развитие женского спорта.

По-человечески он себя показал с самой лучшей стороны. Образованный, честный и профессиональный человек.