Голодец: «Россия поддержала выдвижение Инфантино на новый срок»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что Россия поддержала президента ФИФА Джанни Инфантино в его выдвижении на новый срок.
Россия поддержала выдвижение Инфантино. То, что было сделано во время чемпионата мира по футболу, вызывает огромное уважение. Инфантино - человек хороших спортивных олимпийских принципов, он продвигает возможности для занятий спортом разных категорий населения, очень активно поддерживает развитие женского спорта.
По-человечески он себя показал с самой лучшей стороны. Образованный, честный и профессиональный человек.
Ранее сообщалось, что Инфантино является единственным кандидатом на пост главы ФИФА на предстоящих выборах, которые состоятся в июне.