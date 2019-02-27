ФИФА выделит 60 млн долларов на программу наследия ЧМ-2018

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что ФИФА выделит на программу наследия чемпионата мира в России не менее $60 млн.
ФИФА выделит не менее $60 млн на программу наследия. Сумма пойдет на поддержание и развитие детского, женского футбола и поддержание инфраструктуры.
Мы провели завершающее заседание оргкомитета «Россия-2018». Подвели итоги как содержательные, так и финансовые. Договорились по продолжению работы над программой наследия и ее содержания - это самое главное. Программа наследия обсуждается Минспортом, РФС и ФИФА.