ФИФА выделит 60 млн долларов на программу наследия ЧМ-2018

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что ФИФА выделит на программу наследия чемпионата мира в России не менее $60 млн.

ФИФА выделит не менее $60 млн на программу наследия. Сумма пойдет на поддержание и развитие детского, женского футбола и поддержание инфраструктуры.