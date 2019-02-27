Леннон: «Не сравнивайте меня с Роджерсом. Он великий»

Новый главный тренер «Селтика» Нил Леннон поделился первыми впечатлениями после назначения на свой пост.

Мне нужно время, чтобы привыкнуть к игрокам, а игрокам нужно время, чтобы привыкнуть к жизни без Роджерса. Сейчас у меня нет всех ответов, и я точно не хочу, чтобы меня сравнивали с Бренданом. Знаю, что некоторые станут. Но у Брендана был свой фантастический стиль, а у меня есть свой. Я продолжаю учиться.

Важнее всего клуб. Он потерял одного из величайших тренеров. Передо мной поставлена высокая планка.