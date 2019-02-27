Щесны потроллил Тотти

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны потроллил легенду «Ромы» Франческо Тотти.
Наша команда сильна, каждая линия насыщена качественными игроками. Даже с резервом все хорошо.
Пинсольо (третий вратарь «Юве» - прим.)? Он хороший парень, улучшает атмосферу в раздевалке. Я всегда дурачусь с ним.
Он сыграл всего 22 минуты в прошлом сезоне, но выиграл столько же трофеев, сколько и Франческо Тотти. Я всегда шучу об этом.
Недавно Щесны назвал свою команду мечты.
Какие великие могут быть в командных видах спорта? Не создавайте тут секты. Есть лишь легендарные игроки у некоторых клубов, но великих быть не может по определению. Успех это командный результат. Писал уже много раз, отправь того же Гризмана, Месси или Мбаппе в условный Урал и трофеев им не видать и прилагательное "великие" пошло бы мимо))
Какие великие могут быть в командных видах спорта? Не создавайте тут секты. Есть лишь легендарные игроки у некоторых клубов, но великих быть не может по определению. Успех это командный результат. Писал уже много раз, отправь того же Гризмана, Месси или Мбаппе в условный Урал и трофеев им не видать и прилагательное "великие" пошло бы мимо))
Хотя может и запомнят, как игрока игравшего в изгнанном клубе. гыгыгы
Хотя может и запомнят, как игрока игравшего в изгнанном клубе. гыгыгы