Щесны потроллил Тотти

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны потроллил легенду «Ромы» Франческо Тотти.

Наша команда сильна, каждая линия насыщена качественными игроками. Даже с резервом все хорошо.

Пинсольо (третий вратарь «Юве» - прим.)? Он хороший парень, улучшает атмосферу в раздевалке. Я всегда дурачусь с ним.

Он сыграл всего 22 минуты в прошлом сезоне, но выиграл столько же трофеев, сколько и Франческо Тотти. Я всегда шучу об этом.