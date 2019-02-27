Моуриньо: «Убежден, что общий уровень Серии А растет»

27 февраля 2019, 16:31

Португальский специалист Жозе Моуриньо считает, что гегемония «Ювентуса» в Серии А в скором времени может прекратиться.

«Ювентус» снова не столкнулся с какими-то серьезными трудностями. Для них это, конечно, хорошо, но для итальянского футбола в целом не очень позитивно. Однако я уверен, что общая сила команд растет, тренеры стали доверять молодежи. Сильные клубы Италии работают над тем, чтобы прервать гегемонию «Юве». Я думаю, что конкуренция будет продолжать расти, а вместе с ней и финансовая мощь Серии А. И топ-игроки будут более заинтересованы в переходах в эту лигу.

Ранее Моуриньо также заверил, что сам он летом планирует вернуться к работе.