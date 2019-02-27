Азар: «Мы играем ради Сарри»

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями от матча 28-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» и выразил поддержку главному тренеру Маурицио Сарри.

Мы едины, и мы вместе с тренером. Я знаю, что этот месяц получился достаточно тяжелым, но нам нужно держаться вместе, если хотим чего-то добиться в конце сезона.

Сейчас мы находимся под давлением, потому что болельщики хотят видеть нас в первой четверке, но мы - «Челси», и можем справиться с давлением. Мы будем побеждать.

Нас ждет сложная игра, но и возможность сократить отставание от «Тоттенхэма». У нас есть потенциал, чтобы быть в первой четверке, но об этом не нужно думать. Необходимо концентрироваться на каждой последующей игре и пытаться побеждать.

Мы играем ради Сарри, клуба, болельщиков и нас самих. Дело не только в тренере. Он выбирает состав, а дальше ответственность ложится на плечи футболистов. В воскресенье мы провели фантастический матч, нужно постараться повторить. Тогда тренер будет счастлив.