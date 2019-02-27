Сарри оставил провинившегося Кепу в запасе на матч с «Тоттенхэмом»

«Челси» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Англии. Любопытно, что голкипера Кепу Аррисабалагу заменил Вилли Кабальеро. Ранее испанец ослушался главного тренера Маурицио Сарри и отказался уходить на замену в финальном матче Кубка Лиги.
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Педро, Азар, Игуаин
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Ламела, Сон, Кейн
интересно а где наш Верт?
интересно а где наш Верт?
При Сарри игра смотрелась вообще-то, но на сегодня внутри клуба какие-то распри, так как уже не только при этом тренере такое происходит, потому что покуда такие как Азаренка показывать свое Яяя будут, то вот такая чехарда и будет происходить, все испортило бабло, а вернее сознание тех кто превратил сущность всего именно в это бабло.
При Сарри игра смотрелась вообще-то, но на сегодня внутри клуба какие-то распри, так как уже не только при этом тренере такое происходит, потому что покуда такие как Азаренка показывать свое Яяя будут, то вот такая чехарда и будет происходить, все испортило бабло, а вернее сознание тех кто превратил сущность всего именно в это бабло.
Вот и посмотрели...
Вот и посмотрели...