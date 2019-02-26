«Лацио» и «Милан» объявили составы на полуфинал Кубка Италии

Стали известны стартовые составы на полуфинальный матч Кубка Италии между «Лацио» и «Миланом».
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Ачерби, Габаррон, Лулич, Милинкович-Савич, Лейва, Пароло, Ромуло, Иммобиле, Корреа
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Муссакьо, Романьоли, Лаксальт, Кессье, Бакайоко, Пакета, Сусо, Пёнтек, Борини
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В другой полуфинальной паре завтра встретятся «Фиорентина» и «Аталанта». Бывший спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли уверен, что турнир выиграют «россонери».