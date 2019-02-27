«Реал» и «Барселона» объявили составы на ответный матч Кубка Испании

«Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Васкес, Регилон, Винисиус
«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Суарес, Месси, Дембеле, Ленге, Альба, Роберто
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Первый матч завершился со счетом 1:1.
Команда Тебеса, в лице судейского корпуса сделали своё обычное дело!!!
Судья полностью уничтожил Реал!!!
2 триллион% пенальти не поставил в ворота этой помойки!!! А в ворота Реала сразу поставил!!! Сколько раз не показал карточки балеринам из этой помойки??? Васкеса потом как показал?!
А самое интересное, за ВАР следил барселонский судишка, который в суперкубке назначил левый пенальти в ворота Реала, и дал левую красную Роналду- вместо 100% пенальти в ворота Барсы!!!
А у Реала большие проблемы в нападении!!!
Где всякие Бэйлы и Бенземы, которым приходилось играть на Роналду??? Почему они теперь не забивают??? Роналду в таких моментах выносит соперников!!! Винисиус в завершающей стадии очень тупой!!! А так, просто издевался над Барсой!!!
Барся не заслуживает уважения!!! Все видят, что их тащат всевозможными способами!!!
В прошлом, тоже против Эспаньола в 1/2 финале вытащили судьи!!! В этом тоже судьи!!!
Команда Тебеса, в лице судейского корпуса сделали своё обычное дело!!!
Судья полностью уничтожил Реал!!!
2 триллион% пенальти не поставил в ворота этой помойки!!! А в ворота Реала сразу поставил!!! Сколько раз не показал карточки балеринам из этой помойки??? Васкеса потом как показал?!
А самое интересное, за ВАР следил барселонский судишка, который в суперкубке назначил левый пенальти в ворота Реала, и дал левую красную Роналду- вместо 100% пенальти в ворота Барсы!!!
А у Реала большие проблемы в нападении!!!
Где всякие Бэйлы и Бенземы, которым приходилось играть на Роналду??? Почему они теперь не забивают??? Роналду в таких моментах выносит соперников!!! Винисиус в завершающей стадии очень тупой!!! А так, просто издевался над Барсой!!!
Барся не заслуживает уважения!!! Все видят, что их тащат всевозможными способами!!!
В прошлом, тоже против Эспаньола в 1/2 финале вытащили судьи!!! В этом тоже судьи!!!
Hala Madrid!
Hala Madrid!
Барселоне удачи!
Наконец-то начали забивать каталонцы.
Барселоне удачи!
Наконец-то начали забивать каталонцы.
Малость осталось.
Hala Madrid!!!
Малость осталось.
Hala Madrid!!!